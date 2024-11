BTS-Star Jin erklärt seinen Spitznamen "Worldwide Handsome"

Jin (31) von BTS ist bei seinen Fans vor allem unter dem Spitznamen "Worldwide Handsome" bekannt. Den Ursprung seines Spitznamens erklärte der K-Pop-Star vor wenigen Tagen in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". "Weil ich so gut aussehe, habe ich mir den Spitznamen selbst ausgedacht. Ich denke, er drückt mich am besten aus", verriet der Sänger in der Show von Jimmy Fallon (50). Das Publikum bestand zum großen Teil aus den Fans der K-Pop-Gruppe, die Army genannt wird. Jins Unterstützer reagierten auf seine selbstbewusste Antwort mit begeisterten Jubelrufen.

Jin, der mit bürgerlichem Namen Kim Seok-jin heißt, hatte in der Show einen seiner ersten Auftritte seit seinem Militärdienst absolviert. Gleichzeitig feierte er sein Comeback mit der Veröffentlichung seines ersten Solo-Albums "Happy". Anlässlich dessen performte der Musiker zum ersten Mal seinen neuen Song "Running Wild" vor Publikum. Außerdem brachte der Sänger dem Host Jimmy den Tanz zu seinem Lied "Super Tuna" bei.

Der K-Pop-Star hat im Juni dieses Jahres seinen obligatorischen Militärdienst absolviert. Nur einen Tag nach seiner Rückkehr begrüßte er seine Unterstützer bei einem Fan-Treffen und soll dabei rund 1000 von ihnen umarmt haben. Jin war das erste Mitglied von BTS, das zum Militär gegangen ist. Sein Kollege J-Hope (30) folgte ihm und schloss seinen Wehrdienst vor einem Monat ab. Die anderen Mitglieder Suga (31), Namjoon (30), Jimin (29), Taehyung (28) und Jungkook (27) leisten derzeit ihren Dienst noch ab.

Instagram / jin Jin von BTS auf Instagram, April 2023

Getty Images BTS-Stars V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin and J-Hope, April 2022

