"Euphoria" ohne Gia: Storm Reid gibt ihren Abschied bekannt

Schauspielerin Storm Reid (21) hat bekanntgegeben, dass sie in der dritten Staffel der Erfolgsserie Euphoria nicht mehr in ihrer Rolle als Gia zu sehen sein wird. Diese überraschende Nachricht teilte sie am vergangenen Mittwoch im Rahmen eines Interviews mit Rotten Tomatoes auf dem Roten Teppich der Governors Awards mit. Die Gründe für ihren Ausstieg aus der HBO-Serie wurden bisher nicht genannt, doch die Fans zeigen sich bereits tief betroffen.

Nach der Bekanntgabe ihres Ausstiegs erklärte Storm weiter: "Leider wird Gia in der dritten Staffel nicht zurückkehren." Trotz der traurigen Nachricht betonte sie ihre Dankbarkeit: "Aber ich bin der Besetzung und der Crew dieser Show, HBO, so, so dankbar. 'Euphoria' ist etwas ganz Besonderes, und ich bin so froh, dass dies ein Teil meines Vermächtnisses geworden ist und dass ich Teil eines solchen kulturellen Phänomens war." Sie äußerte auch ihre Vorfreude auf die Zukunft der Serie: "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Staffel drei auf Lager hat. Ich bin sehr aufgeregt."

In den sozialen Medien zeigten sich die Fans bestürzt über ihren Abschied. Viele äußerten den Wunsch, mehr über Gias Charakterentwicklung zu erfahren und hofften auf eine eigene Episode aus ihrer Perspektive. "Gia hätte eine eigene Folge verdient", schrieb ein Nutzer auf X. Ihre Rolle als jüngere Schwester, die oft die Auswirkungen von Rues Problemen miterlebt, war für viele Zuschauer ein wichtiger Bestandteil der Serie. Neben ihrem Ausstieg gab es bereits im Jahr 2022 die Nachricht, dass auch Barbie Ferreira (27) in der dritten Staffel nicht mehr als Kat zu sehen sein wird. Zudem traf die Fans der Serie im Sommer 2023 die tragische Nachricht vom Tod des Schauspielers Angus Cloud (✝25), der die Rolle des Fezco verkörperte.

Getty Images Zendaya, Storm Reid, und Nika King

Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

