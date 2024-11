Naomi Watts Oma ist mit 101 Jahren "friedlich eingeschlafen"

Naomi Watts (56) meldet sich mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans: Ihre Oma ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Auch wenn es immer schlimm ist, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, versucht die Schauspielerin wohl, den Verlust ihrer Großmutter von einer anderen Seite zu betrachten: "Unsere Oma Granny Watts hat die 101 Jahre erreicht. Sie hat einen Brief vom König bekommen, um ihr Jahrhundert zu feiern. Vergangene Nacht ist sie friedlich eingeschlafen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Foto, auf dem ihre Oma stolz die royale Post in die Kamera hält.

Für Naomi ist es bereits das zweite Mal in nur wenigen Monaten, dass sie von einem geliebten Familienmitglied Abschied nehmen muss. Im August dieses Jahres verlor auch ihre andere Oma im Alter von 99 Jahren das Leben. Ebenfalls ein stolzes Alter – aber mit den Umständen, wie sie verstarb, hatte die "The Impossible"-Darstellerin zu kämpfen. "Sie lebte noch drei Wochen nach einem massiven Schlaganfall", teilte sie in einem emotionalen Instagram-Post mit und fügte traurig hinzu: "Meine liebe Nanna hat diese Welt verlassen, aber ihr Geist wird uns nie verlassen. Ich bin wirklich gesegnet, die wunderbarste Beziehung mit ihr gehabt zu haben."

Familie steht für die 56-Jährige an erster Stelle. Die Britin ist selbst Mutter von zwei Kindern – Kai und Sasha. Mit dem Vater der Kinder, Liev Schreiber (57), war die Britin elf Jahre lang verheiratet. Seit 2017 hat die Blondine aber einen anderen Mann an ihrer Seite: Billy Crudup lernte Naomi bei den Dreharbeiten der Netflix-Serie "Gypsy" kennen. 2023 trat sie gemeinsam mit dem "The Morning Show"-Star vor den Traualtar.

