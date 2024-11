Kelsey Parker begeistert ganz in Pink bei den Beauty Awards

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht strahlt Kelsey Parker, die Witwe von The Wanted-Star Tom Parker (✝33), auf dem roten Teppich der diesjährigen Beauty Awards in London. Die zweifache Mutter überzeugte in einem trägerlosen Minikleid in knalligem Pink und einer großen Schleife am Rücken. Sie kombinierte Edelsteinringe, Glitzerohrringe und silberne High Heels miteinander und rundete den Look mit einem rosafarbenen Make-up ab.

Das Strahlen in ihrem Gesicht hat sie nicht ohne Grund, denn erst im September gab Kelsey ihr neues Liebesglück mit ihrem Partner auf Social Media bekannt. Gegenüber Ranvir Singh in der Show "Lorraine" betonte sie: "Die Liebe, die mir gezeigt wird, ist wunderbar." Die 34-Jährige zeigte sich ganz offen und erzählte von ihrem Kennenlernen: "Wir trafen uns mit Freunden, er war mit einer Gruppe von Jungs unterwegs und ich mit einer Gruppe von Mädchen, und wir hatten einfach eine Verbindung." Sie offenbarte im Verlauf des Interviews, dass sie nicht mehr alleine sein wollte und im Begriff war, die Suche aufzugeben, als sie ihren Freund Will Lindsay kennenlernte.

Kelsey und ihr neuer Partner teilen ein ähnliches Schicksal: Während die Schauspielerin als junge Mutter ihren Mann durch einen Hirntumor verlor, musste Will den frühen Tod seines Vaters verkraften. In der Show erzählte sie davon, dass Will und Toms Eltern ihr sehr beim Verkraften halfen. Nach dem Tod ihres Mannes wollte Kelsey trotz ihrer Einsamkeit nicht mal eine Dating-App herunterladen. "Ich hatte Angst, dass die Leute mich verurteilen, weil ich weiterziehe und jemand Neues kennenlerne", gab sie preis. Die Reaktionen auf ihren neuen Partner waren aber letztlich durchweg positiv.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

