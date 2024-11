Sängerin Lily Allen geht gerne ohne ihre Kinder aus dem Haus

Die britische Sängerin Lily Allen (39) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Miss Me?" ein überraschendes Geständnis gemacht: Sie genieße es, ihre Kinder zu Hause zu lassen, während sie für die Arbeit reist. "Mein heimliches Vergnügen ist es, meine Kinder zu verlassen", verriet sie ihrer langjährigen Freundin Miquita Oliver (40). Lily teilt ihre Töchter Ethel (13) und Marnie mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper. Die Familie lebt nun mit Lilys Ehemann, dem "Stranger Things"-Schauspieler David Harbour (49), der ihre Kinder direkt ins Herz geschlossen hat, in den USA.

Im Gespräch erzählte Lily, wie sie manchmal, nach Monaten mit ihren Kindern, in New York das Haus verlasse und ein tiefes Gefühl der Erleichterung verspüre. "Manchmal, wenn ich einen Trip geplant habe, gehe ich aus der Tür und denke nur 'Ahhhh'", beschrieb sie. Doch dieses Gefühl halte nicht lange an: "Aber dann, nach etwa einer halben Stunde, fühle ich mich schuldig. Nicht einmal nach einer halben Stunde, vielleicht nach 20 Minuten, vielleicht 10, vielleicht 5, vielleicht, sobald ich die Türschwelle überschreite." Miquita fragte sie, ob dieses "leise Summen der Schuld" sie begleite, wenn sie nach London zurückkehre, um zu arbeiten und alte Freunde zu treffen, was Lily bestätigte. Sie fügte hinzu, dass sie oft auch Scham empfinde, woraufhin ihre Freundin sie beruhigte und daran erinnerte, dass sie ihren Kindern ein wunderbares Leben ermögliche.

Bereits im September hatte sie zugegeben, dass sie "Kinder aus all den falschen Gründen" bekommen habe, in dem Versuch, die "bedingungslose Liebe" zu finden, die sie seit ihrer Kindheit vermisse. Ihre Karriere sei damals sehr stressig gewesen, und sie hoffte, dass eine Schwangerschaft die Dinge verlangsamen würde. "Ich fühlte mich von dem, was passierte, überfordert und dachte, dass die Leute mich in Ruhe lassen würden, wenn es nicht mehr um mich, sondern um jemand anderen in mir geht", erklärte sie.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Lily Allen Lily Allen präsentiert ihren neuen Haarschnitt im Oktober 2024

