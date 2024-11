Deshalb kommt Peter Kleins und Yvonnes Liebes-Outing jetzt

Wenige Tage vor ihrem Einzug ins Forsthaus Rampensau lassen Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) die Liebesbombe platzen! In einer Pressemitteilung bestätigten die beiden Realitystars ihre Beziehung. Im Gespräch mit spot on news verriet das Paar, weshalb sie ausgerechnet diesen Zeitpunkt für ihr Liebes-Outing gewählt haben. "Ich dachte, wenn schon, denn schon. Wenn wir es öffentlich machen, dann richtig", erklärte Yvonne und fügte hinzu: "Das Interesse von allen Seiten ist groß und ich dachte mir, wenn wir schon so viel Hate bekommen, dann soll es sich auch lohnen."

Auch ihrem Partner sei bewusst, dass ein sehr großes öffentliches Interesse an ihrem Beziehungsstatus besteht. Die Show-Teilnahme käme da genau zum richtigen Zeitpunkt: "So können sich die Zuschauer ein eigenes Bild über unsere Beziehung machen, ohne spekulieren zu müssen." Spekulationen gab es in den vergangenen Monaten bereits zur Genüge. Nach einer angeblichen Affäre wurde den beiden immer wieder ein Verhältnis angedichtet. Diese Gerüchte wurden sowohl von Yvonne als auch von Peter stets dementiert. Lange Zeit soll es aber auch wirklich eine rein platonische Freundschaft zwischen ihnen gewesen sein: "Wir waren immer sehr enge Freunde, eine Beziehung hatten wir nicht. Und wo nichts ist, braucht man auch nichts aus der Öffentlichkeit rauszuhalten", beteuerte der 57-Jährige in dem Interview.

Seit dem Dschungelcamp 2023 wurde darüber spekuliert, was zwischen dem Sänger und der Schauspielerin läuft. Gerüchte über eine angebliche Affäre zwischen den beiden führten auch dazu, dass Peter und seine Ex-Frau Iris Klein (57) ihre Beziehung beendeten. Am vergangenen Dienstag verkündete das Ex-Paar auf Instagram, dass ihre Scheidung nun rechtskräftig ist. "Endlich glücklich geschieden. Ich fühle mich befreit. Der Spuk hat nun endlich ein Ende", schwärmte die Mutter von Daniela Katzenberger (38) zu einem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil, auf dem sie voller Zufriedenheit in die Kamera blickt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein beim Eric Sindermann vs Jörg Hansen VIP Boxing Match

Anzeige Anzeige

ActionPress Iris Klein auf der New York Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige