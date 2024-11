Familie von Liam Payne (†31) erwägt private Strafverfolgung

Die Familie von Liam Payne (✝31) hat bekannt gegeben, dass sie rechtliche Schritte im Zusammenhang mit seinem Tod einleiten wird. Der Sänger verstarb am 16. Oktober nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires. Anwälte der Familie erschienen am Dienstag vor Gericht in Argentinien. Sie könnten nun eine private Strafverfolgung gegen diejenigen anstreben, die zu seinem Tod beigetragen haben. Laut Dokumenten, die Page Six vorliegen, hat der erfahrene Musikrechtler Richard Bray, der die Familie vertritt, seine Rechtsinteressen an eine örtliche Anwaltskanzlei in Buenos Aires übergeben.

Die Staatsanwaltschaft hat bereits zwei Hotelangestellte angeklagt, da sie Liam angeblich mit Drogen versorgt haben. Ein Freund des Sängers steht ebenfalls im Fokus der Ermittlungen, da er nicht eingegriffen haben soll, um ihm zu helfen. Neue Details lassen den Vorfall noch tragischer erscheinen: Fotos aus einem Polizeibericht zeigen offenbar, wie Hotelmitarbeiter Liam körperlich bedrängen und in sein Hotelzimmer einsperren. Diese Aufnahmen sollen kurz vor seinem Tod entstanden sein. Nicolás Durrieu, Strafrechtler aus Buenos Aires, erklärte gegenüber Medien, dass das Hotelpersonal wegen "Vernachlässigung einer Person" angeklagt werden könnte. Diese Anklage kann bei Todesfolge zu einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren führen.

Liam, der durch die Band One Direction weltberühmt wurde, hatte in der Vergangenheit offen über seine Schwierigkeiten mit dem plötzlichen Ruhm gesprochen. In einem Podcast-Interview aus dem Jahr 2021 erzählte er: "Als wir in der Band waren, haben sie uns einfach in unseren Zimmern eingeschlossen, um uns zu schützen. Und natürlich gibt es in diesen Zimmern eine Minibar. Also dachte ich irgendwann: 'Dann mache ich eben eine Party nur für mich'." Freunde berichten, dass er bereits im September versucht haben soll, aus einem gemieteten Haus in Florida über den Balkon zu fliehen, nachdem sein Bodyguard ihn aus Sorge um seinen Zustand in einem Raum eingeschlossen hatte. Die Familienmitglieder, insbesondere seine Eltern Geoff und Karen, sind tief erschüttert und entschlossen, Gerechtigkeit für ihren Sohn zu suchen.

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne in Wolverhampton

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

