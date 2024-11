Herzogin Meghan und ihr besonderer Gast zu Thanksgiving 2023

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) hatten im vergangenen Jahr einen ganz besonderen Gast bei ihrem Thanksgiving-Fest in ihrem Zuhause in Montecito. Laut dem Magazin People nahm die feministische Ikone Gloria Steinem die Einladung der Royals an und verbrachte den Feiertag im Kreise von Meghan, Harry und ihren Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Meghan erzählte im Interview mit Marie Claire, dass das Fest in ihrem Haus stets locker und familienfreundlich ablaufe. Besonders wichtig sei es ihr, Freunde, die keine Familie in der Nähe haben, willkommen zu heißen: "Ich habe darüber nachgedacht... In den letzten Jahren, in denen Thanksgiving hier gefeiert wurde, haben wir, wie viele es tun, immer darauf geachtet, dass am Tisch Platz für Freunde ist, die keine Familie haben, was wirklich wichtig ist."

Thanksgiving bei Meghan und Harry sei immer eher gemütlich und entspannt, wie sie weiter ausführte. "Es ist großartig, in der Nähe meiner Mutter zu sein", sagte sie über Doria Ragland, die unweit ihres Hauses lebt. Die Familie verbringt die Feiertage damit, gemeinsam eine Mahlzeit zu genießen und jede Menge Spaß zu haben. "Wie jede andere Familie verbringen wir Zeit damit, ein großartiges Essen zu genießen, und dann – was macht man danach? Wir spielen Spiele, all die gleichen Dinge, jemand bringt eine Gitarre mit – Spaß eben", erklärte Meghan gegenüber Marie Claire.

Meghan, die neuerdings öfter ohne Harry unterwegs ist, blickt mit Stolz auf ihre eigene Kindheit zurück und auf die Werte, die ihr vermittelt wurden. Auf ihrem ehemaligen Blog "The Tig" schrieb sie einst über Thanksgiving und die Wohltätigkeit ihrer Eltern, die trotz knapper Mittel stets anderen halfen, sei es durch Spenden oder durch die Unterstützung Obdachloser und Kranker. Diese Erziehung prägte Meghans soziales Bewusstsein, sich für andere einzusetzen und Ungerechtigkeiten laut zu benennen. Die herzliche und offene Art der Sussex-Familie scheint eine Fortsetzung dieser tief verwurzelten Tradition zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige