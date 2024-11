Nach Umzug: Richard Gere und Frau zeigen sich auf Red Carpet

Der Schauspieler Richard Gere (75) und seine Ehefrau Alejandra Silva (41) haben in Madrid einen glamourösen Auftritt hingelegt. Am Donnerstagabend erschienen sie gemeinsam auf dem roten Teppich der "Elle for Future Awards" im Four Seasons Hotel. Richard und Alejandra präsentierten sich in eleganten schwarzen Outfits und zogen alle Blicke auf sich. Es war ihre erste öffentliche Veranstaltung seit ihrem Umzug in die spanische Hauptstadt – wo sie nun gemeinsam mit ihren beiden Söhnen leben.

Das Paar hat kürzlich sein Anwesen in Connecticut für 10,24 Millionen Euro verkauft, um nach Spanien zu ziehen. In einem Interview mit der Vanity Fair España sprach Richard über den Grund des Umzugs: Alejandra "war sehr großzügig, indem sie mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt hat. Also ist es nur fair, dass ich ihr nun mindestens sechs Jahre in ihrer schenke", erklärte er. Mit dem Umzug kehrt die 41-Jährige in ihre Heimat zurück. Zuvor hatte Richard sein Anwesen in Pound Ridge, New York, für knapp 27 Millionen Euro verkauft, bevor sie das Haus in Connecticut erworben hatten.

Richard und Alejandra lernten sich 2014 in Italien wieder kennen, nachdem sie sich Jahre zuvor durch einen gemeinsamen Freund begegnet waren. Trotz ihres Altersunterschieds von 34 Jahren fanden sie schnell zueinander, verbunden durch ihre beiderseitigen Leidenschaften für humanitäre Arbeit und Spiritualität. 2018 gaben sie sich das Jawort in einer privaten Zeremonie auf Richards Anwesen in New York. Zusammen haben sie die beiden Söhne Alexander und James und genießen nun das Familienleben in Spanien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere

Anzeige Anzeige

Instagram / alejandragere Alexander Gere, Alejandra Silva und Albert Friedland, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige