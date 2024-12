Erwischt: Fabian Hambüchen entsorgt Müll in Nachbartonne

Vor Kameras kann man sich nicht verstecken, auch nicht als geschickter Profiturner. Das musste Fabian Hambüchen (37) am eigenen Leib erfahren. Der Gewinner des Olympiagolds im Jahr 2016 wurde laut Bild dabei beobachtet, wie er im vergangenen Monat seinen Müll kurzerhand in der Tonne eines Nachbarn entsorgte – und das ohne Erlaubnis. Der Besitzer des Abfallcontainers beobachtete über sein Überwachungssystem, wie Fabian sperrige Pappkartons und Elektroschrott in der Tonne versenkte und dann mit seinem schwarzen Pick-up davonfuhr.

Durch den besagten Wagen wurde der Übeltäter auch ausfindig gemacht, nachdem der Nachbar die Polizei rief. Diese ermittelte, dass der 37-Jährige für die Tat verantwortlich war und stattete ihm einen Besuch in seinem Haus ab, das rund 300 Meter von der Mülltonne entfernt steht. Dort war der Gymnast allerdings nicht aufzufinden, weshalb polizeilich nach ihm gesucht wurde. Als Fabian davon erfuhr, zeigte er sich laut der Zeitung kooperativ und erklärte den Fauxpas: "Meine Frau Viktoria und ich ziehen gerade um. Das Ausräumen des alten Hauses war fertig. Wir hatten noch die letzten Sachen zu entsorgen." Dass er seinen Müll in der Nachbarstonne entsorgt hat, tue ihm heute leid. "Ich habe mich entschuldigt, war persönlich bei der Polizei. Natürlich werde ich das Bußgeld sofort bezahlen! Strafe muss sein", zeigte sich der ARD-Turnexperte einsichtig.

Für sein kleines Vergehen wird Fabian auch blechen müssen: Zwischen 150 und 2.500 Euro könnten laut dem hessischen Bußgeldkatalog fällig werden. Bei seinem aktuellen Umzug wird ihn das aber wahrscheinlich nicht sehr stören, schließlich scheint er mit seiner Frau Viktoria Feldbusch eine tolle Teampartnerin an seiner Seite zu haben. Das Paar lernte sich im September 2020 beim CrossFit-Training kennen und gab sich vor zwei Jahren das Ja-Wort. Ein Jahr später besiegelten sie ihre Liebe sogar ein zweites Mal und ließen noch mal im größeren Kreise die Hochzeitsglocken klingen.

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen im April 2022

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria Feldbusch, Dezember 2022

