Kim Kardashian erntet Shitstorm für Event mit "Wicked"-Stars

Kim Kardashian (44) hat mit ihrer jüngsten Pyjama-Party für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Ikone veranstaltete bereits im Oktober in ihrer Villa in Los Angeles eine exklusive Vorführung des Films "Wicked", noch bevor dieser Ende November offiziell in die Kinos kam. Auf Instagram teilte Kim nun am Wochenende ein Gruppenfoto mit den Schauspielerinnen Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31) von dem besagten Abend. Auf die Veranstaltung mit aufwendig dekorierter Kulisse sowie einem Haufen Geschenke folgte ein Shitstorm im Netz. Gemeinsam mit ihren Schwestern Khloe (40), Kourtney (45) und Kylie (27), ihrer Mutter Kris Jenner (69) und ihren Kindern feierte sie das Luxus-Event, das Fans als Zurschaustellung ihrer "unverschämten Privilegien" verteufelten.

Viele kritisierten Kim und ihre Familie dafür, ihren Reichtum zur Schau zu stellen und Privilegien auszunutzen. "Es widert mich an, wie diese Familie ständig Dinge bekommt, die sie nicht haben sollte, aber nur weil sie reich sind, bekommen sie einen Freibrief", empörte sich ein Follower. Einige fanden es ungerecht, dass die Kardashians den Film bereits vorab sehen durften: "Warum nicht eine private Vorführung für Kinder in einer Theaterschule in einem einkommensschwachen Viertel organisieren?", fragte ein Fan. Schließlich hätten "eklige Milliardäre" diese "Prinzessinnenbehandlung" gar nicht verdient. Das Ausmaß an unverschämten Privilegien sei einfach unfassbar. Die Entscheidung von Universal Pictures, eine solch exklusive Vorführung für Prominente zu ermöglichen, stieß ebenfalls auf Kritik.

Bereits als Kris im vergangenen Monat zum ersten Mal Fotos von der Veranstaltung postete, wurde die Familie für die verschwenderische Feier kritisiert. Die Kardashian-Familie ist allerdings seit jeher dafür bekannt, keine Kosten zu scheuen, wenn es um extravagante Events geht. Kim teilt regelmäßig Einblicke in ihr glamouröses Leben mit ihren über 350 Millionen Instagram-Followern. Während einige Fans die opulenten Partys bewundern, fühlen sich andere durch die zur Schau gestellte Extravaganz vor den Kopf gestoßen. Kims Schwester Kourtney, die ebenfalls an der Feier teilnahm, genießt seit ihrer Hochzeit ihr Eheleben und teilt ebenso gerne persönliche Momente mit ihren Fans. Trotz häufiger Kritik bleibt die Familie ihrem Stil treu und setzt weiterhin auf spektakuläre Inszenierungen, die oft für Gesprächsstoff sorgen.

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

