Top oder Flop? Joe Jonas zeigt sich mit einem Schnurrbart

Joe Jonas (35) schreckt nicht vor Veränderungen zurück! Bei den British Fashion Awards in London präsentierte sich der "Cake By The Ocean"-Interpret nun mit einer neuen Gesichtsbehaarung. Seinen üblichen Dreitagebart hatte der Musiker gestutzt, um einen beeindruckenden Schnurrbart besser zur Geltung kommen zu lassen. Auch das Outfit des Jonas Brothers-Stars sorgte für Aufsehen. Zu schwarzen Loafern und einer schicken Anzughose kombinierte der Popstar ein übergroßes Sakko. Unter dem XXL-Kleidungsstück blitzte obendrein ein limettengrüner Rollkragenpullover hervor.

Im Netz wird der Schnauzer seit seiner Premiere bei dem Modeevent heiß diskutiert. Viele Fans sind positiv überrascht von dem Umstyling ihres Idols. So schwärmt zum Beispiel ein User unter einem Foto von der Veranstaltung auf X: "Ich liebe Joe Jonas so sehr. Er sieht unglaublich aus." Unter den vielen Kommentaren finden sich allerdings auch skeptische Stimmen. Ein Kritiker findet: "Er sieht aus wie ein Biologielehrer in den 70er-Jahren. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll."

Auch in Joes Liebesleben veränderte sich in diesem Jahr einiges. Nach vier Jahren Ehe gaben der Bruder von Kevin (37) und Nick Jonas (32) und Sophie Turner (28) im Sommer 2023 ihre Trennung bekannt. Daraufhin kursierten viele Negativschlagzeilen über die Ex-Partner. Doch im Oktober machte die Game of Thrones-Darstellerin gegenüber Harper's Bazaar deutlich, dass sie sich für ihre gemeinsamen Kinder zusammenraufen. "Wir erziehen die Kinder zusammen und ich denke, wir machen das ziemlich gut. Ich werde alles tun, damit meine Kinder das Gefühl haben, dass sie eine Mutter und einen Vater haben, die immer für sie da sind, egal ob sie zusammen oder getrennt sind", offenbarte die Schauspielerin.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

