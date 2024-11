Rihanna heizt Verlobungsgerüchte mit verdächtigem Ring an

Haben sich Rihanna (36) und ihr Liebster A$AP Rocky (36) etwa still und heimlich verlobt? Die Musikerin wurde kürzlich bei einem schicken Abendessen mit Freunden in Beverly Hills gesichtet. Dort sorgte sie nicht nur mit ihrem komplett schwarzen, offenherzigen Look für Aufsehen, sondern mit einem ganz kleinen, aber wichtigen Detail: Ein sehr auffälliger Ring glänzte verdächtig an ihrem linken Ringfinger. Auf den neuen Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist zu erkennen, dass es sich bei dem Schmuckstück um einen großen, geschliffenen Diamanten in einer Weißgold- oder Platinfassung handelte.

Verwundern würde dieser romantische Schritt eher nicht. Das Paar kennt sich schließlich bereits sehr lange und verstand sich von Anfang an blendend – wenn auch vorerst freundschaftlich. In einem Interview gegenüber W-Magazine plauderte der Rapper bereits ganz offen aus, dass sie sich zum ersten Mal durch reinen Zufall begegneten, als er gerade aus einem Nachtklub herausgeworfen wurde. Dann rettete ihn aber die "Umbrella"-Interpretin: "Sie kannte uns nicht einmal, aber sie meinte: 'Yo! Warum lasst ihr ihn nicht rein? Was ist los mit euch?! Lasst den Mann rein!'"

Nach dem schicksalhaften Klubvorfall begann ihre Freundschaft, die sich später zu einer innigen Liebe entwickelte. Vor rund vier Jahren machten die Turteltauben ihre Beziehung öffentlich, 2022 folgte der erste Nachwuchs, ein Jahr später der zweite. Ihre Söhne schlagen jeweils wohl ganz eindeutig nach einem Elternteil. Gegenüber W Magazine verriet der 36-Jährige: "RZA (2) ist introvertiert, er ist wie ich. Riot (1) ist ein Extrovertierter – genau wie seine Mama."

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

