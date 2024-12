Model Heidi Klum wird vom Sohn ihrer Jugendliebe bekocht

Heidi Klum (51) erlebte eine kulinarische Reise in die Vergangenheit – und das in ihrer eigenen Küche in Los Angeles. Das Topmodel ließ sich von dem Südtiroler Tobias Seeber, dem Sohn ihrer Jugendliebe, bekochen. Videos in Heidis Instagram-Story zeigen, wie Tobias der Modelmama leckere Teigtaschen zubereitet – und dabei sichtlich Spaß hat. Mit Tobias' Vater Gottfried Seeber verbindet die Germany's Next Topmodel-Jurorin eine lange Vergangenheit: Im Jahr 1992 war Gottfried der Skilehrer der damals 19-Jährigen und beiden wird eine Romanze nachgesagt.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Heidi ihre Verbindung zu dem Skisportler, der später mit seiner Band "Pustertaler" beim Grand Prix der Volksmusik auftrat, wieder aufwärmt. Gottfried betreibt mittlerweile eine Unterkunft inklusive Almhütte in Südtirol. Diese besuchte die America's Got Talent-Jurorin im Sommer 2022. Fans müssen sich jedoch keine Sorgen um Heidis derzeitige Ehe mit Tom Kaulitz (35) machen: Laut Heidis Instagram-Profil war der Tokio Hotel-Star nämlich mit dabei.

Neben den selbstgemachten Teigtaschen genoss Heidi in der vergangenen Woche noch weitere kulinarische Köstlichkeiten. An Thanksgiving, das in den USA in diesem Jahr am 28. November gefeiert wurde, versammelte sich die gesamte Familie Klum in der Küche. Wie ein Foto auf dem Social-Media-Profil des Models zeigt, kochte die 51-Jährige gemeinsam mit ihren Kids Leni (20), Henry (19), Johan (18) und Lou (15) sowie Ehemann Tom ein Festmahl zum Erntedankfest.

Instagram / heidiklum Tobias Seeber, Sohn von Gottfried Seeber

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Familie an Thanksgiving, November 2024

