Nick Cannon besucht Premiere mit drei seiner zwölf Kinder

Als Vater von zwölf Kindern mit sechs verschiedenen Frauen ist Nick Cannon (44) in der Weihnachtszeit ein viel beschäftigter Mann. Trotzdem ließ sich der Moderator einen Familienbesuch bei der Premiere von "Vaiana 2" kurz vor Thanksgiving nicht nehmen. Seine Kinder Golden Sagon, Powerful Queen, Rise Messiah und ihre Mutter, Nicks Ex-Freundin Brittany Bell (37), durften mit ihm das Event besuchen. Gemeinsam grinste die Familie, in farblich aufeinander abgestimmten Outfits, als geschlossenes Team in die Kamera.

Wie der 44-Jährige entscheidet, welche seiner Sprösslinge ihn zu öffentlichen Auftritten begleiten dürfen, ist nicht bekannt – aber offenbar haben Brittany und ihre Kinder auch an Thanksgiving das große Los gezogen. Zumindest zeigen Bilder auf Instagram ein an das Dankesfest angelehntes Fotoshooting, bei dem die fünf, in Jeans-Overalls gekleidet, vor einem Set aus Kürbissen posieren. Mit zwei weiteren Expartnerinnen und den gemeinsamen Kindern zeigte sich Nick kürzlich in Feiertagsstimmung auf seinem Social-Media-Profil: Sowohl seine On-off-Ex Bre Tiesi und der zweijährige Sohn Legendary Love als auch Nicks ehemalige Partnerin Alyssa Scott und die fast zweijährige Tochter Halo Marie ließen sich mit ihm ablichten.

Gegenüber People verriet der Comedian, dessen Beziehungsstatus aktuell unbekannt ist, wie er an den Feiertagen sicherstellt, dass er Zeit mit all seinem Nachwuchs verbringen kann. Der "The Nick Cannon Show"-Host sprach von einer Reihe an Abendessen, die er besuchen muss, um allen Familienmitgliedern gerecht zu werden. Am Ende soll er sich deshalb immer sehr vollgestopft fühlen, beschweren könne sich der ehemalige America's Got Talent-Moderator jedoch nicht: "Manche Leute haben einen guten Süßkartoffel-Pie, andere haben einen tollen gebratenen Truthahn. Ich weiß, in jedem Zuhause gibt es etwas, das ich wirklich mag."

Instagram / nickcannon Alyssa Scott, ihre Töchter Halo und Zeela und Nick Cannon mit Santa Claus

Getty Images Nick Cannon, Comedian

