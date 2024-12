Prinzessin Eugenie genießt weihnachtlichen Trip mit Familie

Die Royals kommen schon in Weihnachtsstimmung! Prinzessin Eugenie (34) machte einen festlichen Ausflug zusammen mit ihrer Mutter Sarah Ferguson (65), Herzogin von York, und ihren Söhnen August (3) und Ernest (1). Bei einem Trip zum Outdoor-Event "Windsor Great Park Illuminated", bei dem der Park mit Lichtern und Fahrgeschäften nachts zum Leuchten gebracht wird, schienen die beiden Jungen hellauf begeistert zu sein. In einem Instagram-Video von Eugenie sah man sie an den Händen ihrer Mutter und Großmutter freudig auf und ab hüpfen, als die kleine Truppe auf den Park zulief. Die Tochter von Prinz Andrew (64) betitelte den Post aus der Sicht ihrer Söhne: "Der Beginn des Weihnachtscountdowns wurde dieses Jahr noch magischer, da wir mit Oma und Mama bei Windsor Illuminated waren."

Die vier trotzten dem kalten Wetter und waren in dicke Klamotten eingepackt. Während Eugenie einen schwarzen knielangen Mantel mit einem beigen Pullover kombinierte, war ihre Mutter schon ausgefallener. Die Herzogin war in eine rote Windjacke gekleidet, unter der ein schwarzer Rock hervorlugte. Die zwei Söhne trugen ähnlich wie die Prinzessin dunkle Kleidung, doch waren sie mit ihren gelben und grünen Gummistiefeln weit zu sehen. Auch Sarah teilte einen Clip von dem Familientrip auf TikTok. Auf einem Karussell sitzend, sprach die 65-Jährige in die Kamera: "Ich bin im beleuchteten Windsor Park, mit meinen Enkeln und meiner Tochter, und ich habe den besten Tag!"

Nicht nur mit ihrer Mutter verbringt die 34-Jährige Zeit, auch ihren Vater Andrew soll sie abwechselnd mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (36) in letzter Zeit vermehrt besuchen, wie ein Insider gegenüber Hello! verriet. Angeblich soll die Stimmung des Herzogs von York nämlich infolge des Epstein (✝66)-Skandals und seiner Entbindung von königlichen Pflichten ziemlich gedrückt sein, weshalb seine Familie versucht, ihn aufzumuntern. Dabei helfen auch die Enkelkinder, die aus Eugenies Söhnen und Beatrice' Tochter Sienna (3) sowie ihrem Stiefsohn Christopher bestehen.

