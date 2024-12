So groß ist Jennifer Lawrences Babybauch inzwischen geworden

Jennifer Lawrence (34) beweist erneut, dass Schwangerschaft und Stil Hand in Hand gehen. Bei der diesjährigen Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel zog sie alle Blicke auf sich. Die Die Tribute von Panem-Bekanntheit trug ein edles schwarzes Wickelkleid, das ihren Babybauch charmant in Szene setzte. Der Look bestach durch fließende Ärmel und einen tiefen V-Ausschnitt. Ein schwarzer Gürtel, geschickt unter ihrer Brust platziert, betonte ihre Silhouette perfekt.

Doch nicht nur ihr Outfit sorgte für Gesprächsstoff. Die "Silver Linings"-Darstellerin präsentierte sich obendrein mit einer frischen Frisur: Ihre neu blondierten Haare trug sie locker halb-hochgesteckt und erinnerte damit an die ikonische Brigitte Bardot (90). Kombiniert mit spitzen Pumps und auffälligen schwarzen Ohrringen setzte sie stilvolle Akzente.

Auch privat könnte es für Jennifer und ihren Mann Cooke Maroney aktuell kaum besser laufen. Die beiden gehen seit mittlerweile sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Nach nur einem Jahr Beziehung wagten sie 2019 den großen Schritt und gaben sich das Jawort – ein Meilenstein, der vor zwei Jahren durch die Geburt ihres Sohnes Cy gekrönt wurde. Im Oktober dieses Jahres folgte dann die nächste schöne Nachricht: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs.

ActionPress Jennifer Lawrence, Schauspielerin, November 2024

Splash News / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

