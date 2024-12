So viel verdiente Pete Davidson bei "Saturday Night Live"

Comedian Pete Davidson (31) überraschte kürzlich mit einem ungewöhnlichen Geständnis: Während seiner Zeit bei Saturday Night Live verdiente er deutlich weniger, als viele vermuten würden. In einem Instagram-Video des New York Magazine vom 4. Dezember verriet er, dass sein Honorar pro Episode bei gerade einmal etwa 2840 Euro lag. "Wisst ihr, was sie uns zahlen? Es sind ungefähr drei Riesen pro Folge", scherzte Pete in dem Clip und fügte hinzu, dass er sich von seinem ersten Gehalt lediglich ein Abendessen leisten konnte.

Pete war nicht der Einzige, der über die bescheidenen Gagen bei "Saturday Night Live" sprach. Auch Jason Sudeikis (49), der von 2003 bis 2013 Teil der Show war, bestätigte: "Man verdient nicht genug, um große Anschaffungen zu machen. Ich denke, meine Miete in New York war das Größte, was ich mir nach meinem ersten Jahr als Autor leisten konnte." Andere Kollegen wie Julia Louis-Dreyfus (63) und Bowen Yang erzählten, dass sie sich von ihrem ersten Gehalt kleine Luxusgüter wie teure Schuhe gönnten, während einige einfach nur in Möbel oder Haushaltsgegenstände investierten.

Pete war von 2014 bis 2022 Teil des legendären Sketch-Comedy-Formats und erlangte dort große Bekanntheit. Trotz der niedrigen Bezahlung schaffte er es, sich einen Namen in der Comedy-Szene zu machen und baute sich eine treue Fangemeinde auf. Privat ist der New Yorker für seine offenen und ehrlichen Einblicke in sein Leben bekannt, was ihm viele Sympathien einbrachte. So sprach er offen über seine psychische Gesundheit und persönliche Herausforderungen, was ihn für viele Fans nahbar machte. Neben seiner Arbeit bei "Saturday Night Live" war Pete auch durch seine Beziehungen zu Stars wie Ariana Grande (31) und Kim Kardashian (44) in den Medien präsent. Seine Offenheit über seine Erfahrungen mit Depressionen und Morbus Crohn machte ihn zu einem wichtigen Sprachrohr für junge Menschen mit ähnlichen Problemen.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson, Juni 2023

