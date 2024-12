Paarauftritt mit Peter Klein: Yvonne schießt gegen Iris

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) zeigen sich erstmals gemeinsam als Paar auf dem roten Teppich – und sorgen direkt für Schlagzeilen. Bei den Reality Awards strahlten die beiden frisch Verliebten zwar für die Kameras, doch dabei konnte sich Yvonne einen Seitenhieb gegen Peters Ex, Iris Klein (57), nicht verkneifen. "Ich hab so viele krasse Sachen gehört, was sie über mich gesagt hat, und es ist für mich … sie ist der Teufel!", polterte Yvonne und ließ keinen Zweifel daran, dass die Fronten zwischen ihr und Iris verhärtet bleiben.

Das Drama begann Anfang 2023 während der Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", als Peter und Yvonne als Dschungelbegleitungen in Australien waren. Gerüchte über eine Affäre machten schnell die Runde, wurden von den beiden jedoch stets dementiert. Trotzdem rissen die Schlagzeilen nicht ab und belasteten die Ehe von Peter und Iris erheblich. Was folgte, war ein öffentlich ausgetragener Rosenkrieg, der schließlich in der Scheidung endete – und nun anscheinend immer noch nicht beigelegt ist. Immerhin genießen Yvonne und Peter ihre Liebe jetzt öffentlich. "Ich bin happy darüber, dass das jetzt schriftlich auch erledigt ist, dass wir offiziell geschieden sind", erklärte Peter bei dem Event und wirkte dabei recht versöhnlich.

Noch vor Kurzem goss Peter weiter Öl ins Feuer, als er ein Statement veröffentlichte, in dem er deutlich gegen seine Ex-Frau austeilte. Doch Iris steht in diesem Chaos nicht allein da: Ihre Tochter Jenny Frankhauser (32) ergreift klar Partei und stärkt ihrer Mutter den Rücken. In ihrer Instagram-Story richtet Jenny motivierende Worte an die Realityqueen: "Reagiere nicht! Kein Wort. Sei einfach glücklich und ignoriere sie." Ihr Appell ist eindeutig – Iris soll sich nicht von weiteren Provokationen aus der Ruhe bringen lassen und den Fokus auf ihre neue Beziehung legen.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein, TV-Bekanntheiten