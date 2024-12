Rihanna und A$AP Rocky planen wohl ein Projekt zusammen

A$AP Rocky (36) hat verraten, dass er und Rihanna (36) an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. In einem Interview mit E! News sagte der Rapper: "Ich denke, ihr solltet einfach abwarten und sehen. Weißt du, wir haben etwas in Arbeit." Die Fans dürfen sich also auf eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Musikstars freuen, die nicht nur privat ein Paar sind, sondern auch musikalisch viel gemeinsam haben.

Weitere Details blieben bislang geheim, doch A$AP Rocky betonte, dass die Zusammenarbeit mit Rihanna mühelos verlaufe. "Es fühlt sich ziemlich einfach an, besonders mit jemandem, mit dem man seelenverwandt ist oder die gleichen Interessen hat. Es ist ziemlich organisch und natürlich", fügte er hinzu. Seit Rihannas letztem Album "Anti" aus dem Jahr 2016 hoffen ihre Fans auf neue Musik, und diese Ankündigung lässt die Fan-Herzen sicher höherschlagen.

Rihanna und A$AP Rocky kennen sich bereits seit 2012, als sie gemeinsam an einem Remix ihres Songs "Cockiness (Love It)" arbeiteten. Ihr erstes Treffen fand jedoch in einem Nachtclub statt, in den Rocky aufgrund seines damaligen unbekannten Status nicht hereingelassen wurde. Rihanna setzte sich daraufhin für ihn ein und sorgte dafür, dass er Zugang erhielt. "Wir haben uns in die Augen geschaut, und sie sagte: 'Warum lasst ihr ihn nicht rein? Lasst den Mann rein!'", erinnerte sich A$AP gegenüber dem W Magazine. Aus dieser Begegnung entwickelte sich zunächst eine enge Freundschaft, die später zu Liebe wurde. Heute haben sie zwei Kinder, die Söhne RZA und Riot.

MEGA A$AP Rocky und Rihanna, May 2024

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

