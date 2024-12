Cillian Murphy als neuer Voldemort? Ralph Fiennes ist dafür

Ralph Fiennes (61), bekannt für seine Rolle als Lord Voldemort in den Harry Potter-Filmen, hat sich begeistert über die Idee geäußert, dass Cillian Murphy (48) den dunklen Zauberer in der geplanten "Harry Potter"-Serie spielen könnte. In der Sendung "Watch What Happens Live" sagte Ralph: "Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre absolut dafür." Damit befeuert er die Spekulationen um das Casting in der kommenden Serie.

Die Gerüchte um Cillian als neuen Voldemort kursieren bereits seit einigen Monaten, besonders nachdem bekannt wurde, dass HBO an einer Neuverfilmung der "Harry Potter"-Bücher als Serie arbeitet. Offiziell wurde noch kein Darsteller bestätigt, doch Fans und Medien spekulieren eifrig über mögliche Besetzungen. Neben Cillian als möglichen Voldemort wird auch Mark Rylance (64) als Kandidat für die Rolle des Albus Dumbledore gehandelt. Die Produzenten sollen großes Interesse daran haben, ihn für die Serie zu gewinnen.

Cillian, der kürzlich für seine Darstellung in "Oppenheimer" viel Anerkennung und sogar seinen ersten Oscar als "Bester Hauptdarsteller" erhielt, ist bekannt für seine intensiven und vielschichtigen Rollen. Für diese verändert er sich auch gern körperlich, wie zuletzt für den neuen Peaky Blinders-Film – einer Verkörperung von Voldemort stünde also nichts im Weg.

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

ActionPress/SIPA PRESS Michael Gambon in "Harry Potter und der Gefangenen von Azkaban" (2004)

