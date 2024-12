Durch seine Kids sieht Joe Jonas die Welt mit anderen Augen

Joe Jonas (35) gab bei einem Event in Miami neue Einblicke in sein Leben als Vater. Der durch die Jonas Brothers bekannte Sänger erzählte voller Begeisterung, wie das Vatersein sein Leben bereichert habe. Mit seinen beiden Töchtern Willa und Delphine, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sophie Turner (28) großzieht, erlebe er die Welt wieder durch die Augen eines Kindes. "Es ist einfach das beste Gefühl", beschrieb Joe seine Erfahrungen als Vater.

Der Musiker erklärte weiter, dass er sicherstellen möchte, viel Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Bei dem Event der "Art Basel – Miami Beach" sagte er laut People: "Es ist wirklich erstaunlich, dass wir die Möglichkeit haben, auf dieser Erde zu sein und zu tun, was wir tun dürfen." Joe reflektierte auch über sein jüngeres Ich und fragte sich, was der "kleine Joe" jetzt gerne tun würde. "Ob du nun deine Karriere genießt oder hoffentlich auf dem Weg dahin bist und tolle Freunde und Leute um dich herum hast – ich denke, dass der kleine Joe, hypothetisch gesehen, wirklich in der Lage wäre, das zu tun, was ihm Spaß macht, egal was es ist", erklärte er.

Joe und seine Ex-Frau Sophie Turner erziehen ihre Kinder seit ihrer Trennung im September gemeinsam. Wie ein Insider kürzlich gegenüber People berichtete, sollen sie den anfänglichen Sorgerechtsstreit mittlerweile hinter sich gelassen haben: "Sie sind jetzt freundliche und großartige Co-Eltern." Auch Sophie selbst äußerte sich kürzlich positiv über ihre gemeinsame Erziehung von Willa und Delphine. Joe und Sophie konzentrieren sich nun darauf, für ihre Kinder da zu sein.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, im Oktober 2022

