Rocco Pooth spendet stolze 100 Euro an "Ein Herz für Kinder"

Die "Ein Herz für Kinder"-Spendengala hielt auch in diesem Jahr einige emotionale Momente bereit. Auf dem roten Teppich sorgte Verona Pooths (56) Sohn Rocco (13) für einen besonders herzerwärmenden Augenblick. Im Interview mit Bild verriet der Promi-Spross: "Ich habe wieder 100 Euro aus meiner eigenen Brotbox in meinem Zimmer dabei." Diese Summe habe er das ganze Jahr über vor seinem großen Bruder Diego (21) versteckt, um sie an die Hilfsorganisation zu spenden. "Es war wirklich seine Idee. Das war schon vor vier Jahren so. Rocco weiß einfach, dass es viele Kinder auf der Welt gibt, die es nicht so gut haben wie unsere Kinder", erklärte seine stolze Mama.

Verglichen mit der Gesamtsumme, die am Samstagabend zusammenkam, ist Roccos Beitrag eher symbolisch. Über 23,6 Millionen Euro spendeten die Stars und die Zuschauer daheim für "Ein Herz für Kinder". Berichten von Prisma zufolge stellt die Gala damit einen Rekord auf und übertrifft den Erlös vom vergangenen Jahr um zwei Millionen Euro. Toni Kroos (34) spendete allein ganze 105.000 Euro an den guten Zweck.

Verona und ihr Mann Franjo Pooth (55) sind gern gesehene Gäste auf der wohltätigen Veranstaltung. Der Unternehmer und die Moderatorin sind schon seit über 19 Jahren verheiratet und so zufrieden wie eh und je. Im Gespräch mit RTL erzählte die Beauty kürzlich: "Ich bin froh und glücklich, dass ich keine Tricks brauche. Ich bin kein Freund davon zu sagen, das oder das wirkt besonders erotisch. Ich muss ihm ja genügen und er muss mich gut finden."

Getty Images Toni Kroos bei "Ein Herz für Kinder" 2024

Getty Images Franjo, Verona, Rocco und San Diego Pooth bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2024

