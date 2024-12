Britney Spears hofft auf eine Versöhnung zu Weihnachten

Pop-Ikone Britney Spears (43) hat angekündigt, dass sie dieses Jahr Weihnachten mit ihrer Familie verbringen wird. Nach Jahren der Entfremdung freut sie sich sehr darauf, ihre Liebsten wiederzusehen. In einer Story auf Instagram teilte sie ihrer Community mit: "Ich bin so aufgeregt, meine Familie dieses Jahr zu Weihnachten zu sehen!!! Ich vermisse euch so sehr!!!" Dabei teilte sie eines ihrer typischen Tanzvideos mit ihren Fans.

Obwohl Britney nicht genau angab, welche Familienmitglieder sie treffen wird, wurde bekannt, dass sie kürzlich ihren jüngeren Sohn Jayden James Federline (18) in Kalifornien wiedergesehen hat. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin OK!: "Britney ist begeistert, ihr Baby zurückzuhaben. Alles bewegt sich in die richtige Richtung." Jayden, den sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (46) hat, war nach Hawaii gezogen, kehrte aber nun zurück, um seine Mutter zu besuchen. Währenddessen blieb ihr älterer Sohn Sean Preston Federline (19) in Hawaii bei seinem Vater und seiner Stiefmutter Victoria Prince (42).

Die Beziehung zwischen Britney und ihren Söhnen war in den letzten Jahren schwierig. Nach dem Ende ihrer jahrelangen Vormundschaft arbeitet sie nun intensiv daran, die Bindung zu Jayden und Sean Preston zu stärken. Freunde der Familie berichten, dass Britney alles tut, um das Vertrauen ihrer Kinder zurückzugewinnen. Eine Quelle sagte: "Britney gibt ihr Bestes, die Dinge ruhig und ohne Drama angehen zu lassen. Sie möchte Jayden verwöhnen und jede gemeinsame Minute genießen, weiß aber, dass es mehr braucht als materielle Dinge." Die Sängerin hofft, dass auch Sean Preston bald folgen wird und sie als Familie wieder zusammenfinden können.

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

