Germain fühlte sich nach Temptation-Bildern "wie Single"

Germain musste zuletzt beim Temptation Island V.I.P.-Einzellagerfeuer ziemlich hart einstecken. Der Realitystar bekam von seiner Freundin Jessi zu hören, dass er unter anderem zu unselbstständig sei – Aussagen, die ihn sichtlich verletzten und ihn alles infrage stellen ließen. "Nach dem Einzellagerfeuer war ich für mich so gut wie Single", gibt Germain gegenüber Promiflash preis, was ihm damals durch den Kopf ging. Das Experiment "Temptation Island V.I.P." abgebrochen und die Beziehung für beendet erklärt hatte er aber nicht – denn wie der Berliner weiter verrät, hatte er noch Hoffnung: "Am nächsten Morgen habe ich das alles noch mal Revue passieren lassen und wollte einfach nur mit Jessi reden, um zu wissen, warum sie solche Aussagen trifft. Die Hoffnung für unsere Beziehung war nicht komplett weg."

Jessi merkte in dem Format nicht nur an, was sie an ihrem Partner nicht so toll findet, beziehungsweise sich anders wünschen würde, sondern verglich Germain unter anderem auch mit einem der anwesenden Verführer – und das fiel nicht zugunsten Germains aus. Dieser Vergleich hat den ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer am meisten getroffen. "Jessi vergleicht mich mit einem Verführer, dessen Aufgabe es ist, unsere Beziehung zu zerstören. So was habe ich nicht von der Frau erwartet, die ich zu 100 Prozent liebe", betont er im Promiflash-Interview und merkt an: "Vor allem dreht es sich die ganze Zeit gefühlt nur um Geld." Das Paar habe vor der Showteilnahme "klipp und klar ausgemacht, dass wir nicht über private Angelegenheiten sprechen", denn beide waren der Meinung, dass so etwas nichts im Fernsehen zu suchen habe. Germain habe seit dem ersten Lagerfeuer stets versucht, ihre Aussagen "zu verteidigen". "Aber irgendwann ist es zu viel", merkt er an.

Dass sich das Trash-TV-Sternchen quasi wie ein "Single" fühlte, bekamen die Zuschauer auch innerhalb der Folge zu spüren. Noch während er das Einzellagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert (28) führte, drückte er sich bezüglich seiner Beziehung schon in der Vergangenheitsform aus. "Ich frage mich halt einfach, wie es aussehen soll, wenn ich jetzt mit ihr hier rausgehe und wir uns aussprechen und wieder zusammenkommen", erklärte er und stellte überrascht fest: "Guck mal... Ich rede schon so, als wären wir getrennt." Und auch im Nachhinein im Gespräch mit Verführerin Maxi ging es so weiter. Mit ihr philosophierte Germain sogar über deren weitere Zukunft, sollte die Beziehung mit Jessi nach "Temptation Island V.I.P." enden.

Jessica Hnatyk und Germain

Germain Wolf, Realitystar

