Ansägen im “Forsthaus Rampensau”: Diese Paare müssen zittern

In Folge sechs von "Forsthaus Rampensau" wird es zum ersten Mal richtig ernst. Das große Ansägen steht an: Jedes Paar darf jeweils ein anderes für die Exit-Challenge nominieren. Dort wird sich dann entscheiden, wer rausfliegt. Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose haben sich durch den Sieg des Nominierungsspiels davor geschützt, während Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (42) als Neuankömmlinge noch Welpenschutz genießen. Nico Schwanz (46) und seine Dodi müssen als Oberförster gleich zwei andere Paare nominieren. Die Stimmen werden verteilt, und schon bald lässt sich eine Tendenz erkennen: Team Gina Alicia und Luisa Krappmann (23) sowie Team Melody Haase (30) und Noëlla Mbomba werden am häufigsten gewählt.

Gina sorgte in den vergangenen Folgen schon für Drama, vor allem mit Melody bekam sie sich ziemlich in die Haare. Mit allen anderen kommt die Blondine aber ziemlich gut klar – trotzdem beschlossen Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27), gegen die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihre Teampartnerin eine Allianz zu bilden. Die Begründung der Jungs: "Die sind das schwächste Team und am Ende, falls einer von uns gewählt wird und wir beim Absägen dann in die Challenge müssen [...], dann haben wir gegen die viel mehr Chancen." Von ihrem Plan können sie Ginger Costello und Alain Wollersheim sowie Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) überzeugen. Dodi und Nico, Béla Klentze (36) und Marvin Linke (32) sowie Carina und Chika geben ihre Stimme Gina und Luisa. Am Ende der Folge steht nur noch die Wahl von Jona und Micha aus. Ob die bei ihrer Taktik bleiben oder sich doch spontan umentscheiden? Das werden die Zuschauer erst in der kommenden Folge erfahren.

Die restlichen Paare wiegen sich zumindest für dieses Ansägen in Sicherheit. Bald könnte das Forsthaus aber mal wieder richtig aufgemischt werden – nach Emmy und Cosimo werden nämlich nochmals zwei Neuankömmlinge in die beschauliche österreichische Hütte ziehen. Bei den Reality Awards am vergangenen Samstag verriet nämlich die amtierende Rampensau Kevin Platzer (26), auch bekannt als Flocke, im Interview mit Promiflash, dass er gemeinsam mit Matthias Mangiapane (41) noch für eine echte Überraschung bei den aktuellen Forsthaus-Stars sorgen wird.

©Joyn Micha Schüler und Jona Steinig im "Forsthaus Rampensau" 2024

Instagram / turboflocko Kevin Platzer, Februar 2024

