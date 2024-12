Forsthaus-Stars zweifeln an Peter Klein und Yvonnes Liebe

Bei ihrem Einzug ins Forsthaus Rampensau gaben Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) ihr TV-Debüt als Pärchen. Ihre Mitkandidaten haben die beiden bereits ein paar Tage beobachtet, scheinen sich aber über die Echtheit der Beziehung nicht sicher zu sein. In Folge fünf konfrontiert Melody Haase (30) die beiden mit den Zweifeln der Hütten-Bewohner: "Einige, und vielleicht bin ich da mit eingeschlossen, sind nicht so überzeugt von der Echtheit dieser Beziehung." Yvonne geht dieses Thema gegen den Strich und sie beschwert sich: "Es nervt langsam. Dieses Thema ist so leidig. Wenn wir sagen, wir sind nicht zusammen, denkt jeder, wir sind es. Jetzt sind wir zusammen, jetzt denken aber alle, wir sind es nicht."

Yvonne möchte die Namen der Kritiker hören und beteuert gegenüber Melody: "Ich werde es auch nicht verraten." Die möchte aber nicht weiter mit der Sprache rausrücken. Doch Yvonne hat eine Vermutung, während Peter sich nur sicher ist, dass es nicht Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel sind. In verschiedenen Interviews der Teilnehmer wird aber klar: Viele von ihnen haben Zweifel an der Liebe der beiden. "Ist diese Beziehung vielleicht einfach eine PR?", fragt sich Carina. "Du kannst mir nicht erzählen, dass die erst seit zwei Monaten zusammen sind. Da läuft doch schon seit dem Dschungel was", vermutet hingegen Gina Alicia. Nico Schwanz (46) könnte sich vorstellen, dass die beiden in einer anderen Verbindung stehen: "Vielleicht eine Freundschaft Plus?" Ginger Costello vermutet, dass Yvonne in der Sache einen Karriere-Push sehe. Auch einen Tag später scheint Peter die Sache aber nicht aus dem Kopf zu gehen und er spricht Nico, Ginger und Micha (27) direkt an. Während Nico alles abstreitet, glänzt Ginger mit ihrer Ehrlichkeit. "Ich denke nicht, dass ihr zusammen seid. Ich denke, ihr seid gute Freunde, die sich gut verstehen", haut sie ganz direkt raus. Ihrer Meinung nach würden sie sich nämlich nicht wie "frisch Verliebte" benehmen.

Ob nun wirklich ein Paar oder nicht – die 45-Jährige und der Schlagersänger haben ein klares Ziel: Sie wollen "Forsthaus Rampensau" in diesem Jahr gewinnen und das Preisgeld von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um sich den Sieg zu holen, haben die beiden sich einen Plan überlegt, den sie bei den Reality Awards am vergangenen Wochenende gegenüber Promiflash ausplauderten. Dabei verriet Yvonne, dass sie sich viel über Handzeichen und Augenkontakt verständigt hätten: "Man kann ja auch nicht so viel miteinander reden, jeder hört, was wir da absprechen, das ist ja schon so unsere Taktik."

©Joyn/Nadine Rupp Ginger Costello-Wollersheim und Alain Wollersheim, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein im "Forsthaus Rampensau"

