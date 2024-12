Für William, Kate und ihre Kids beginnen Weihnachtsferien

Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) haben die Schulzeit für dieses Jahr geschafft. Somit packten die drei zusammen mit ihren Eltern Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) die Koffer. Laut Hello! Magazine verließ die Familie ihren Wohnsitz Schloss Windsor, um die Tage vor Weihnachten an einem besonderen Ort verbringen zu können. Wo genau es für die fünf hingeht, ist nicht bekannt. Vermutlich zieht es die Familie aber auf ihren Landsitz Anmer Hall – dort sollen sie es ruhig und entspannt angehen lassen wollen.

An Heiligabend geht es für sie jedoch nach Sandringham. Dort feiern sie zusammen mit König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) das Weihnachtsfest. Auch Prinzessin Anne (74), Prinz Edward (60), Prinz Andrew (64) und ihre Familie stoßen dazu. Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass die britische Königsfamilie auf dem Anwesen zusammenkommt und die besinnliche Zeit zusammen genießt. Und etwas abschalten dürften alle bitter nötig haben. Hinter den Blaublütern liegt ein turbulentes 2024. Sowohl Charles als auch seine Schwiegertochter machten Anfang des Jahres ihre Krebserkrankung öffentlich. Während Kate sich monatelang komplett zurückzog, unternahm der Monarch nur eine Mini-Auszeit. Dennoch mussten alle anderen Mitglieder in dieser Phase mit anpacken und die beiden Erkrankten vertreten.

Am vergangenen Freitag läuteten die Royals die Weihnachtszeit bereits feierlich ein. Kate veranstaltete dazu ihr alljährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Dazu erschienen alle zahlreich und strahlten in roten Details, wie es von der Princess of Wales gewünscht wurde. Für einen süßen Moment sorgte an dem Abend ihr Nesthäkchen Louis. Vor der Kirche stand ein Weihnachtsbaum, an den Kärtchen mit Danksagungen gehängt werden konnten. Der Mini-Royal schrieb auf seine: "Danke Oma und Opa, dass ihr mit mir gespielt habt." Damit meinte er Carole (69) und Michael Middleton (75).

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Samoa

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige