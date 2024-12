In diesen Looks bewies Prinzessin Kate in diesem Jahr Stärke

Hinter Prinzessin Kate (42) liegen ungewisse und kräftezehrende Monate. Im März machte die Princess of Wales die schreckliche Nachricht publik, dass sie an Krebs leidet. Daraufhin zog sich die Frau von Prinz William (42) aus der Öffentlichkeit zurück und unterzog sich einer Chemotherapie, die sie bereits abschloss. In diesem Jahr dürfte es Kate auch eher weniger um stilvolles Auftreten gegangen sein, dennoch glänzte die dreifache Mutter in einigen Outfits und bewies damit echte Stärke.

1. Ihr erster Auftritt – drei Monate nach ihrem Rückzug

Am 15. Juni wurde in London die legendäre Militärparade Trooping the Colour zu Ehren von König Charles III. (76) gefeiert. Im Vorfeld gab es Spekulationen, ob Kate dabei sein würde. Einen Tag vor dem Spektakel gab der Buckingham Palace die Bestätigung. Dazu glänzte die 42-Jährige in einem weißen Kleid, einem passenden Hut sowie einer schicken Hochsteckfrisur. Den Look stimmte sie ein wenig auf den ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) ab. Diese trug ein ähnliches Kleid, nur in einem dunklen Blau.

2. Zum Wimbledon-Finale setzte Kate auf Lila

Einen Monat nach Trooping the Colour besuchte Kate abermals ein Event: das Wimbledon-Finale der Männer. Dazu wurde sie zu einem Hingucker in einer lilafarbenen Robe – die Farbe des Mutes. Modeexpertin Bethan Holt erklärte damals gegenüber People, dass Kate mit ihrem Kleid auf ihren Kampf gegen den Krebs anspielte.

3. Ein besonderer Look zu einer besonderen Nachricht

Im September machte Kate eine wichtige Neuigkeit auf Instagram bekannt. In einem emotionalen Video verkündete die Schwester von Pippa Middleton (41), ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. In dem rührenden Clip präsentierte sie sich dazu in einem luftigen weißen Kleid mit verspieltem Muster.

4. Der erste Termin seit Langem mit William

Im Oktober besuchte Kate zusammen mit ihrem Gatten einen Termin in Southport. Dazu erschien sie in einem eleganten Mantel und kombinierte dazu eine weinrote gepunktete Bluse. Besonderes Detail: Kate wirkte bei diesem Auftritt besonders gut gelaunt und strahlte über das ganze Gesicht.

5. Zwei stilvolle Auftritte im Dezember à la Kate

Anfang Dezember nahm Kate zusammen mit William an der Begrüßungszeremonie für den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und seine Frau Scheicha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani in London teil. Dazu setzte sie auf ihren heiß geliebten Ton-in-Ton-Look. Dieser setzte sich aus einem Mantelkleid in Mahagoni, dem passenden Hut sowie abgestimmten Pumps und einer Clutch zusammen. Wenige Tage später setzte Kate erneut auf Rot. Zu ihrem alljährlichen Weihnachtskonzert bezauberte sie in einem knalligen Mantel, der mit einer weißen Schleife versehen war.

