Ohne Nico und Leon: Thorsten Legat heiratet zum zweiten Mal

Thorsten Legat (56) gibt seiner Frau Alexandra zum zweiten Mal das Jawort! Das gibt sein Trauzeuge und Freund Stefan Schmidt auf seinem Instagram-Account bekannt. "Ich bin heute Trauzeuge bei meinem besten Freund Thorsten Legat [...] heute heiratet er seine Alexandra in der Little White Chapel in Las Vegas", erzählt der Moderator glücklich. Doch wo sind die gemeinsamen Söhne Nico und Leon? Die nahmen Thorsten und seine Frau einfach nicht mit. Beide unternehmen gerade eine vierwöchige Reise durch Las Vegas mit ihren Freunden. Ob sie bewusst ohne den Nachwuchs reisten, ist unklar, Fakt ist aber, dass ihr Verhältnis momentan mehr als angespannt ist.

Nicht zuletzt lag das an der gemeinsamen Teilnahme mit Sohn Nico bei der Realityshow Das große Promi-Büßen. Bei der sogenannten Runde der Schande wurde der ehemalige Fußballer mit seinen Aussagen aus der Vergangenheit konfrontiert. Damals verstieß er unter anderem seinen Sohn und wendete sich öffentlich von ihm ab. Nach einem emotionalen Ausbruch sah der Familienvater dann ein: "Ich werde diese Probleme mit meinem Sohn hier nicht lösen können, weil das eine Familienangelegenheit ist." Thorsten brach die Show ab, nachdem sich Nico geweigert hatte, mit ihm in der Show zu sprechen.

Auch Kandidat Jörg Hansen äußerte sich zu den beiden. Im Netz bezieht er sich auf die Hochzeit: "Es macht mich unfassbar traurig [...]. Wenn es meinem Kind so schlecht geht, dann fliege ich nicht nach Las Vegas und heirate." Er habe noch Kontakt zu Nico und stehe hinter dem Realitystar. Ende November betonte er bereits im Blitzlichtgewitter-Podcast, wie "falsch" er Thorsten findet und behauptete unter anderem: "Während der Show war ich mit Thorsten eigentlich super, [...] aber es hat sich halt auch danach ganz viel herauskristallisiert, dass er nur ein Schaumschläger ist und der größte Schauspieler überhaupt."

Anzeige Anzeige

Instagram / schmidi_66 Thorsten Legat mit Frau Alexandra, Hochzeit in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige