Bodenständig: Königin Camilla setzt auf Ford Transit Minibus

Königin Camilla (77) genießt die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen: Anfang der Woche lud sie ihre Familie zu einem festlichen Theaterbesuch in London ein. Laut Mirror wurden sie vor dem Fortune Theatre gesichtet, nachdem sie sich die Weihnachtsvorstellung des beliebten Stücks "Operation Mincemeat" angeschaut hatten. Mit von der Partie waren ihre Tochter Laura Lopes (46), Schwiegersohn Harry Lopes, Nichte Alice Irwin sowie einige ihrer insgesamt zehn Enkel. Für die Heimreise entschied man sich für eine überraschend bodenständige Variante: Ein Fahrer holte sie mit einem Ford Transit Minibus ab.

Camillas Familienausflug in der Hauptstadt fand nur wenige Tage vor den jährlichen Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk statt. Interessant ist, dass ihr Sohn, Tom Parker Bowles (49), kürzlich in einem Interview mit Telegraph enthüllte, dass seine Mutter in diesem Jahr speziell darum gebeten habe, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. In der Vergangenheit hatte Camilla die Feiertage oft ohne ihre eigenen Kinder und Enkelkinder im Kreise der königlichen Familie verbracht.

Das königliche Weihnachtsfest wird in diesem Jahr von einigen gesundheitlichen Sorgen überschattet. Während sich König Charles III. (76) weiterhin seiner Krebstherapie unterzieht, erholt sich Camilla von einer Lungenentzündung, die sie zuvor geschwächt hatte. Mirror zufolge soll Charles dennoch voller Eifer an den Vorbereitungen beteiligt sein: Letzte Woche inspizierte er bereits das Anwesen in Sandringham, um sicherzustellen, dass für das festliche Familientreffen alles in bestem Zustand ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

Anzeige Anzeige