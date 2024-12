Comeback-Spekulationen: Kann Herzogin Meghan wieder punkten?

Herzogin Meghan (43) plant ihr großes Comeback ins öffentliche Leben. Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (40) ist sie im Jahr 2020 als Senior Royal zurückgetreten und nach Kalifornien übergesiedelt, wo das Paar auch die Weihnachtstage verbringen wird. Laut Berichten soll Meghan bald eine Netflix-Serie und eine Lifestyle-Marke vorstellen. Die zweifache Mutter bereitet sich darauf vor, wieder ins Rampenlicht zu treten und ihre neuen Projekte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ihre Fans dürfen sich dabei auf spannende Einblicke in Themen wie Kochen, Gartenarbeit und Unterhaltung freuen.

Doch nicht alle sind erfreut über Meghans Rückkehr ins Rampenlicht. Ingrid Seward, Chefredakteurin des Magazins Majesty, äußerte in einem Interview mit Fox News Digital Zweifel daran, dass Meghan jemals wieder die britische Öffentlichkeit von sich überzeugen könne. "Ich glaube nicht, dass Meghan das britische Publikum jemals wieder für sich gewinnen wird", sagte Seward. "Die Leute hier mögen sie einfach nicht." Sie fügte hinzu, dass viele Briten Meghan dafür verantwortlich machen, dass Harry den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat. Nach dem Rückzug der Sussexes aus der Königsfamilie und verschiedenen öffentlichen Auftritten, in denen sie über ihre Erfahrungen berichteten, sei das Ansehen des Paares im Vereinigten Königreich gesunken.

Meghan und Harry hatten 2018 in einer märchenhaften Zeremonie geheiratet und sind stolze Eltern von Sohnemann Archie (5) und Töchterchen Lilibet (3). Nach ihrem Rückzug aus der Königsfamilie gaben sie in einem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey (70) Einblicke in ihr neues Leben und erklärten die Gründe für ihren Schritt. Sie kritisierten unter anderem den Umgang der britischen Presse und sprachen über Spannungen innerhalb der royalen Familie. In Kalifornien haben sie sich ein neues Leben aufgebaut, engagieren sich für wohltätige Zwecke und genießen die Zeit mit ihren Kindern. Harry veröffentlichte zudem seine Memoiren mit dem Titel "Reserve", in denen er offen über seine Erfahrungen als Teil der Königsfamilie spricht.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

