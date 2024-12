Rapper Kanye West kauft Mega-Villa für 33 Millionen Euro

Kanye West (47) hat sich ein beeindruckendes Anwesen im exklusiven Viertel Beverly Park in Beverly Hills zugelegt. Laut Daily Mail erwarb der 47-Jährige für stolze 33.311.125 Euro eine mediterrane Villa mit elf Schlafzimmern, 18 Badezimmern und vielen luxuriösen Extras. Zudem dürfen sich Kanye und seine Ehefrau Bianca Censori (29) auf prominente Nachbarn wie Adele (36), Denzel Washington (69) und Justin Bieber (30) freuen.

Das prachtvolle Anwesen befindet sich auf einem 2,8 Hektar großen Grundstück und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Neben privaten Gärten und panoramischen Ausblicken auf die Stadt verfügt es über einen Tennisplatz, der auch mit einem Basketballkorb ausgestattet ist. Ein resortähnlicher Pool mit Wasserfall, ein weiterer Lap-Pool, ein separates Poolhaus und ein Entertainment-Pavillon machen das Luxusdomizil zu einer echten Wohlfühloase. Im Inneren besticht die Villa durch eine großzügige Küche mit Edelstahlgeräten und avantgardistischer Kunst an den Wänden.

Kanye und seine Ehefrau Bianca sollen das Anwesen über ihre Firma gekauft haben. Obwohl ein Insider dem OK! Magazine kürzlich verriet, dass Bianca sich nach dem Umzug nach Tokio Anfang des Jahres einsam fühlt und wieder zurück nach L.A. möchte, haben die beiden nicht geplant, selbst in dem Anwesen zu wohnen. So scheint die luxuriöse Villa eher als Investitionsobjekt gedacht zu sein. Zuvor hatte der Musiker bereits sein Strandhaus in Malibu verkauft, das er 2021 für 54.535.071 Euro erwarb und später für rund 19.986.675 Euro weiterveräußert hatte. Vielleicht hat er mit seiner neuen Investition mehr Glück.

Anzeige Anzeige

Backgrid/Actionpress Collage: Kanye West und Bianca Censori in Tokio

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige