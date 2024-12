Selten: Katja Krasavice offenbart ihre verletzliche Seite

Katja Krasavice (28) kennt man als toughe Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Rapperin ist für ihre provokanten Texte und ihre freizügigen Outfits bekannt. Aber auch die "Boss Bitch" hat eine sensible Seite. Dieses Jahr hat sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit das Grab ihres Bruders gezeigt. Es falle ihr sehr schwer, dort hinzugehen. In einem Interview mit RTL gestand sie vor wenigen Tagen: "Ich halte es irgendwie nicht aus. Aber ich schäme mich dann auch immer und zwinge mich dann trotzdem hinzugehen." Die Musikerin vermisst ihren Bruder sehr, der nur 30 Jahre alt geworden ist. In Bezug auf ihre erfolgreiche Karriere erklärte sie: "Ich hätte ihm das alles gerne einfach gezeigt."

Kurz vor den Tränen offenbarte Katja: "Ich glaube, er sieht das und er ist auch stolz auf mich." Die Blondine verstehe selbst nicht, warum es ihr nicht leichtfällt, ihre Gefühle nach außen zu tragen. Sie habe eine Art Schutzschild aufgebaut. "Ich versuche das aber trotzdem immer mehr aufzubrechen, weil das gehört zu meinem Leben. Ich werde immer erwachsener und es ist okay, das zu zeigen", erklärte die 28-Jährige.

Katja verlor ihre beiden Brüder im jungen Alter. In ihrer Autobiografie "Bitch Bibel" von 2020 teilte die ehemalige DSDS-Jurorin mit, dass sie sich mit nur acht Jahren von ihrem damals 18-jährigen Bruder Max verabschieden musste. Dieser erlag seiner Krebserkrankung. 2017 nahm sich ihr Bruder Otto mit 30 Jahren das Leben. Das Erotikmodel teilt nur selten Details aus seinem Familienleben.

ActionPress Katja Krasavice

Getty Images Katja Krasavice, Musikerin

