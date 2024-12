Nach Penis-Panne: Justin Timberlake trägt jetzt langes Shirt

Justin Timberlake (43) sorgte auf seiner "Forget Tomorrow"-Welttournee für Schlagzeilen – und das nicht nur wegen seiner musikalischen Darbietung. Bei einem Konzert in Kansas City am Freitagabend im T-Mobile Center überraschte der Sänger seine Fans mit einem auffallend langen T-Shirt, das einen ungewöhnlichen Modestil präsentierte. Grund für den Kleidungswechsel dürfte ein Auftritt in Nashville gewesen sein, der einige Tage zuvor stattgefunden hatte. Dort war es aufgrund eines Kleidungsfehlers zu einem peinlichen Moment gekommen, als Fans vermeintlich zu viel von Justins privatem Bereich sehen konnten.

Die ungewollte Enthüllung in Nashville sorgte auf Social-Media-Plattformen für reichlich Gesprächsstoff. Zahlreiche TikTok-Nutzer veröffentlichten Videoclips des Auftritts, die sich intensiv mit Justins Outfit und seinem sich abzeichnenden Intimbereich beschäftigen. Schnell folgten Kommentare und Memes, die nicht immer freundlich waren und dem Popstar Spott einbrachten. Justin reagierte jedoch professionell: Bei seinem Konzert am Samstagabend nahm er eine subtile Änderung an seinem Bühnen-Outfit vor. Sein T-Shirt hatte nun einen deutlich längeren Saum, der seinen Intimbereich gekonnt verdeckte. Offenbar hat Justin die Online-Reaktionen wahrgenommen, ohne sie direkt anzusprechen.

Justin Timberlake, der mit seiner Musikkarriere seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich ist, bleibt normalerweise gelassen, wenn es um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geht. Privat zeigt sich der Sänger jedoch eher zurückhaltend. Als Ehemann der Schauspielerin Jessica Biel (42) und Vater von zwei Kindern spricht er selten über sein Familienleben und wählt seine öffentlichen Auftritte abseits der Bühne mit Bedacht.

Getty Images Justin Timberlake im März 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

