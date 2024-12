Ryan Reynolds und Hugh Jackman planen eine Boyband-Komödie

Ryan Reynolds (48) und Hugh Jackman (56) werden nach ihrem Erfolg mit Deadpool & Wolverine erneut gemeinsam vor der Kamera stehen. In ihrem neuen Filmprojekt "Boy Band", das sie zusammen mit Regisseur und Produzent Shawn Levy (56) realisieren, schlüpfen die beiden Schauspieler in die Rollen ehemaliger Mitglieder einer Boyband, die als Männer mittleren Alters wieder aufeinandertreffen. Wie Ryan in einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet, befindet sich das Drehbuch in Arbeit und das Projekt nimmt Gestalt an.

"Der erste Drehbuchentwurf war unglaublich und wurde von einem meiner Lieblingsautoren, Jesse Andrews, verfasst", so Ryan im Interview mit dem Magazin. Aktuell arbeitet er an einer weiteren Fassung und möchte herausfinden, wie das Projekt am besten umgesetzt werden kann. Dabei legen Ryan und Hugh großen Wert darauf, die Komödie mit einem bescheidenen Budget zu realisieren und kreative Wege zu finden, um den Film kostengünstig zu produzieren. "Ich habe das Gefühl, dass wir ein extrem bescheidenes Budget benötigen, bei dem es nicht nur darum geht, eine überdurchschnittlich gute Besetzung zu bezahlen", erklärt Ryan.

Ryan und Hugh verbindet nicht nur ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auf der Leinwand, sondern auch eine enge Freundschaft, die sie regelmäßig mit humorvollen Neckereien in den sozialen Medien zelebrieren. Mit "Boy Band" möchten sie nun eine Geschichte erzählen, die nicht nur komödiantisch, sondern auch berührend ist: "Es geht um Menschen in ihren 40ern und 50ern, die versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen", erklärt Ryan und betont sein Interesse an den ernsten Facetten des Themas. Viele ehemalige Boyband-Mitglieder seien ausgenutzt worden und müssten mit einem falschen Selbstbild zurechtkommen. Fans können sich also auf eine Mischung aus Humor und Tiefgang freuen, wenn die beiden Schauspieler erneut gemeinsame Sache machen.

Getty Images Shawn Levy, Ryan Reynolds und Hugh Jackman, "Deadpool & Wolverine"-Kollegen

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Juli 2024

