Peter Andres Tochter Arabella hat ihren ersten Zahn bekommen

Im April ist Peter Andre (51) erneut Vater geworden. Damals hießen er und seine Partnerin Emily Andre ihre Tochter Arabella Rose auf der Welt willkommen. Seitdem halten der Sänger und die Ärztin ihre Fans immer wieder mit süßen Updates auf dem Laufenden. Auch jetzt meldet sich die Mutter des Sprösslings auf ihrem Instagram-Account zurück. Die kleine Arabella hat nämlich ihren ersten Zahn bekommen! Wie Emily in einem Video erklärt, nutzt sie diese Gelegenheit auch gleich, um ihre Tochter an die Zahnbürste zu gewöhnen. Das funktioniert allerdings nur so halbwegs gut: Laut der Britin toleriert ihr Töchterchen die Kinderzahnbürste nur wenige Sekunden, bevor sie anfängt zu quengeln.

Für Peter ist Arabella bereits das fünfte Kind. Mit seiner Emily hat er insgesamt dreimal Nachwuchs bekommen: Neben Arabella ziehen sie auch die zehnjährige Millie und den achtjährigen Theo groß. Seine beiden fast erwachsenen Kinder, Junior (19) und Princess (17), stammen aus Peters Beziehung mit Katie Price (46). Das Familienleben ist für den Musiker unglaublich wichtig – besonders nach aufwendigen Dreharbeiten Übersee freut er sich auf nichts mehr, als den familiären Alltag zu Hause. "Ich genieße jede Minute, in der ich das Abendessen koche, die Kinder zur Schule bringe oder Windeln wechsle", meinte er kürzlich gegenüber OK!.

Aufgrund seines Berufes ist Peter viel unterwegs und hat in der Vergangenheit einige wichtige Momente im Leben seiner Kinder verpasst. Mit Arabella soll das diesmal anders werden. Deshalb hat der Reality-TV-Star auch nach ihrer Geburt für einige Wochen seine Arbeit auf Eis gelegt. "Ich habe zu all meinen Kindern immer eine Verbindung gehabt, aber dieses Mal mit Arabella habe ich darauf geachtet, dass ich mir seit ihrer Geburt viel Zeit nehme", schilderte er gegenüber Bella Magazine. Wie er preisgab, wird Arabella das Nesthäkchen der Familie bleiben. Peter und Emily möchten keine weiteren Kinder bekommen.

Instagram / dr_emily_official Emily Andre und ihre Tochter Arabella, Dezember 2024

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

