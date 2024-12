So beliebt sind König Frederik und Mary bei den Dänen

Während bei Königshäusern anderer Länder die Unterstützung der Bevölkerung immer weiter absackt, genießt das dänische Königshaus unter König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) noch genauso viel Ansehen wie in den Jahren zuvor. Das soll zumindest eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Epinion zeigen, laut der 75 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Monarchie in Dänemark erhalten bleiben soll. Dieses Ergebnis entspreche dem der Jahre 2016, 2018 und 2023. Bezüglich des Königspaares herrscht sogar noch mehr Zustimmung: 85 Prozent der Dänen haben ein positives Bild von Frederik und Mary, während nur sechs Prozent sie ablehnen. Die restlichen neun Prozent der Bevölkerung wissen wohl nicht, was sie von den Monarchen halten sollen.

Was eigentlich einen Erfolg darstellen könnte, sieht Kim Bach, der Royals-Experte des Ekstra Bladet, eher kritisch. "Ich finde es erstaunlich, dass sie nicht populärer sind, wenn man bedenkt, dass es noch nie so viel Propaganda für die königliche Familie in den Medien gegeben hat wie im vergangenen Jahr", erklärte er. Laut dem Kommentator sollen die dänischen Royals seit den Dramen rund um das Königshaus, wie der Aberkennung der Titel von Prinz Joachims (55) Kindern, sehr präsent in der Öffentlichkeit gewesen sein. Trotzdem scheint Königin Margrethe (84), die bis Januar 2024 regierte, noch die meiste Popularität zu genießen.

Laut Kim ist das Königshaus nur einen Skandal davon entfernt, seine Beliebtheit auf einen Schlag zu verlieren. Der Experte führte das Aufsehen um die norwegische Königsfamilie als Beispiel an und verwies auf Marius Borg Høiby (27). Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) wird unter anderem der Vergewaltigung und Bedrohung beschuldigt. "Es ist offensichtlich. Es zeigt, wie zerbrechlich die Unterstützung ist. Der Skandal ist nur nicht so groß, weil es Harald ist, der die königliche Familie repräsentiert, aber es braucht nicht viel", warnte Kim. Tatsächlich belasten die Vorwürfe gegen Marius das Ansehen der norwegischen Monarchie erheblich. Laut der Zeitung sank die Unterstützung der Bevölkerung von 81 Prozent im Jahr 2017 auf 62 Prozent im Jahr 2024 ab.

ActionPress Prinz Joachim und Königin Margrethe von Dänemark

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

