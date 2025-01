Christian Lindner und seine Franca teilen süße Neujahrsgrüße

Christian Lindner (45) und Franca Lehfeldt (35) haben das neue Jahr mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram eingeläutet. "Wir wünschen euch ein frohes, gesundes und friedliches neues Jahr", schrieb der FDP-Chef unter das Bild, das die beiden in kuscheligen Daunenjacken am Strand zeigt. Mit strahlenden Gesichtern blicken sie in die Kamera – hinter ihnen der wolkenverhangene Himmel über einem Küstenabschnitt, vermutlich auf Sylt. Auf der beliebten Nordseeinsel gab sich das Paar 2022 unter großem Medienrummel das Jawort.

Das Jahr 2025 hält für die beiden einen weiteren großen Meilenstein bereit: Christian und Franca erwarten im Frühjahr ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft bestätigte der Politiker in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte. "Wir sind sehr glücklich, dass wir bald zu dritt sind", teilte er mit. Bereits jetzt denkt der ehemalige Finanzminister über die Zukunft seines Sprösslings nach und verriet, er plane, einen ETF-Sparplan für das Baby einzurichten, in den die Familie regelmäßig einzahlen könne. Obwohl er bereits ankündigte, nicht in Elternzeit zu gehen, betonte er, dass die Familie für ihn jetzt oberste Priorität habe.

So wird für Christian und Franca mit der baldigen Geburt ihres Kindes ein neues Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte beginnen. Die beiden hatten sich 2018 kennengelernt, nachdem der gebürtige Wuppertaler die Journalistin während eines Interviews getroffen hatte. Schon bald darauf zeigten sie sich als Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit, bevor sie sich schließlich auf Sylt im Rahmen mehrtägiger Hochzeitsfeierlichkeiten das Jawort gaben.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Dezember 2024

Getty Images Franca Lehfeldt und ihr Mann Christian Lindner auf Schloss Bellevue im Oktober 2022

