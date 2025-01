Schwangere Jennifer Lawrence genießt lässiges Lunch-Date

Jennifer Lawrence (34) erwartet aktuell ihr zweites Kind. Erst im Oktober bestätigte die Schauspielerin, dass sie schwanger ist – seitdem zeigt die "Hunger Games"-Bekanntheit immer wieder stolz ihren wachsenden Babybauch. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, rockte die zweifache Mama in spe nun einen besonders lässigen Look zu einer Verabredung in West Hollywood. Sie trug kein Make-up, dafür aber eine coole Sonnenbrille mit silbernem Rahmen. Da in Los Angeles immer noch recht milde Temperaturen herrschen, tauchte die Schauspielerin jedoch nicht in einem Winteroutfit zu ihrem Lunch-Date auf: Stattdessen trug sie ein einfaches, weißes T-Shirt, eine weite, dunkelblaue Jeans und eine cremefarbene, leichte Jacke.

Auch sonst hielt sie den Look eher bedeckt: Lederslipper und eine farblich passende Tragetasche, kein Schmuck außer ihrem glänzenden Ehering. Ihre blonden Haare steckte sie in einem lockeren Knoten am Hinterkopf hoch. In den vergangenen Monaten zeigte sie sich immer mal wieder in einer Variation dieses entspannten Looks – aber Jen kann auch anders: Erst Anfang Dezember wohnte sie der Women in Entertainment Gala bei. Dort zog sie alle Register und erschien in einem eleganten, schwarzen Wickelkleid und spitzen Pumps mit Kitten-Heels. Obwohl sie sich auch da mit den Accessoires zurückhielt, setzte sie dennoch einige Akzente mit großen, schwarzen Creolen-Ohrringen.

Für Jennifer ist das Baby in ihrem Bauch bereits das zweite Kind. Zusammen mit ihrem Ehemann Cooke Maroney freute sie sich im Jahr 2022 bereits über die Geburt eines Sohnes. Ob der kleine Cy einen Bruder oder eine Schwester bekommt, hat die "No Hard Feelings"-Darstellerin bisher allerdings noch nicht verraten. Sie behält die Einzelheiten ihres Familienglücks lieber für sich – dennoch plauderte ein Informant gegenüber People aus, dass Jen es einfach liebt, Mutter zu sein. "Sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein", meinte die Quelle noch dazu.

Getty Images Jennifer Lawrence im Dezember 2024

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

