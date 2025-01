Deswegen lässt Ryan Reynolds die Golden Globes ausfallen

Ryan Reynolds (48) hat beschlossen, nicht an den diesjährigen Golden Globes teilzunehmen. Auch seine Frau Blake Lively (37) und sein Co-Star und guter Freund Hugh Jackman (56) bleiben laut Daily Mail von der Preisverleihung fern – und das, obwohl ihr Erfolgsfilm "Deadpool & Wolverine" für einen Award nominiert ist. Die Verleihung, die am Wochenende in Los Angeles stattfindet, hätte die prominenten Gesichter des Films feiern können, doch das Trio bleibt der Veranstaltung fern. Blake, die auch eine kleine Rolle in dem Film spielt, steht derzeit im Zentrum eines Rechtsstreits mit ihrem Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40). Laut ihrer Klage wegen sexueller Belästigung und unzumutbarer Arbeitsbedingungen soll sich Baldoni mehrfach ungebührlich verhalten haben – Vorwürfe, die er vehement zurückweist.

Während die Entscheidung, der Verleihung fernzubleiben, offiziell nichts mit den aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen zu tun haben soll, wird diese dennoch in den Medien mit dem öffentlichen Streit in Verbindung gebracht. Baldonis Anwälte haben angekündigt, Lively ebenfalls zu verklagen und sämtliche Textnachrichten zwischen ihr und dem Regisseur zu veröffentlichen. Diese sollen, laut Baldonis Rechtsvertreter, die Anschuldigungen entkräften. Parallel dazu klagt Baldoni gegen die New York Times wegen Diffamierung und hat zudem massive Karriereeinbußen hinnehmen müssen, nachdem sein Ruf durch die Vorwürfe stark gelitten hat.

Reynolds und Lively sind seit über einem Jahrzehnt eines von Hollywoods bekanntesten Paaren und bei Fans für ihre charmanten Social-Media-Sticheleien beliebt. Das Ehepaar lebt ein eher zurückgezogenes Familienleben mit seinen vier Kindern. Hugh Jackman hingegen, der seit über zwei Jahrzehnten für seine vielseitigen Rollen bekannt ist, sorgte zuletzt mit der Ankündigung seiner Trennung von Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) für Schlagzeilen. Ob die drei Schauspielstars, die auch privat gut befreundet sind, die Golden Globes in Zukunft wieder besuchen, wird wohl auch davon abhängen, wie sich die rechtlichen Auseinandersetzungen entwickeln.

Getty Images Filmstars Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Berlin 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

