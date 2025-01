König Charles bekundet Beileid für Opfer des Truck-Anschlags

Bei einem Anschlag in New Orleans kamen 14 Personen am Silvesterabend ums Leben. Nach diesem schrecklichen Vorfall wurde bekannt, dass sich unter den Opfern ein den Royals bekanntes Gesicht befand. Edward Pettifer war der Stiefsohn eines ehemaligen Kindermädchens von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) – er starb mit nur 31 Jahren bei der Truck-Attacke. Über den Tod sei, wie Sky News berichtet, auch König Charles (76) informiert worden. Dieser habe laut den Berichten seine tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht und der Familie sein persönliches Beileid ausgesprochen.

Der König ist nicht der einzige Royal, den der Tod von Edward erschüttert hat. Auch Prinz William bekundete offiziell sein Beileid über Instagram. "Catherine und ich sind schockiert und erschüttert von Ed Pettifers tragischem Tod", betont er. Im Statement fährt er dann fort und zeigt sein tiefstes Mitgefühl für alle Opfer des Anschlags. Er schreibt: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Pettifer-Familie und all den unschuldigen Menschen, die auf tragische Weise von dem schrecklichen Angriff getroffen wurden." Prinz Harry und sein Bruder standen der Mutter des Verstorbenen sehr nah.

Alexandra Pettifer, auch bekannt als Tiggy Legge-Bourke, war, wie The Daily Telegraph berichtet, in den 90er Jahren das Kindermädchen der beiden. Die Beziehung des Trios schien so eng, dass es laut Daily Mail sogar Spekulationen über Alexandra als mögliche Taufpatin für Harrys Sohn Archie Harrison (5) gab. Der Tod scheint bei den Royals tiefe Gefühle auszulösen. Neben ihnen gibt auch die Familie des Verstorbenen ein Statement ab. "Wir werden ihn alle schrecklich vermissen. Unsere Gedanken sind auch bei den anderen Familien, die ihre Angehörigen bei diesem furchtbaren Angriff verloren haben", schreiben sie. Darauf folgte die Bitte um Verständnis, sodass die Familie in Ruhe trauern könne.

Getty Images Prinz William, britischer Royal

Getty Images / o.A. Prinz Harry und Tiggy Pettifer in England 2006