Nach Scheidung: Angelina Jolie betont Abneigung gegen Lügner

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) haben offiziell ihre Scheidung abgeschlossen. Nach einer zermürbenden, acht Jahre andauernden rechtlichen Auseinandersetzung ist die Ehe der beiden Hollywood-Stars nun endgültig vorbei. Angelina, die bereits im September 2016 die Scheidung eingereicht hatte, äußerte sich jüngst im Rahmen eines Interviews mit W Magazine unverblümt über ihre Abneigung gegenüber "Lügnern". Sie sagte: "Jemand, der nicht die Wahrheit sagt oder nicht sagt, was er wirklich fühlt", sei für sie besonders schwer zu ertragen. Konkrete Namen erwähnte sie dabei nicht. Währenddessen bestätigte ihr Anwalt James Simon, dass Angelina nun Erleichterung empfinde, weil dieser Teil ihres Lebens abgeschlossen sei.

Die Scheidung mag geregelt sein, doch die Spannungen lassen nicht nach. Quellen, die Angelina nahestehen, behaupten, Brad habe seine Macht genutzt, um Angelina in ein schlechtes Licht zu rücken. Insbesondere wird ihm vorgeworfen, die Dynamik mit den gemeinsamen Kindern negativ beeinflusst zu haben. Zeitgleich dementieren Personen aus Brads Umfeld die Vorwürfe und werfen Angelina vor, jahrelang ein verfälschtes Bild der Geschehnisse gezeichnet zu haben. Neben dem Familienstreit bleibt zudem eine rechtliche Schlacht ungelöst: Die beiden streiten noch immer um das Château Miraval, ein französisches Weingut, das sie einst gemeinsam besaßen. Brad hatte Angelina verklagt, nachdem sie 2021 ihren Anteil an das Unternehmen eines russischen Oligarchen verkauft hatte.

Angelina und Brad galten einst als das Traumpaar Hollywoods. Ihr Kennenlernen am Set des Films "Mr. and Mrs. Smith" sorgte zunächst für Schlagzeilen, da Brad damals noch mit Jennifer Aniston (55) verheiratet war. In den darauffolgenden Jahren bildeten Brangelina eine Großfamilie und zogen neben drei biologischen Kindern auch drei Adoptivkinder groß. Doch hinter den Kulissen schienen die Konflikte zu eskalieren. Seit ihrer Trennung 2016 stand ihr Privatleben immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – sowohl bei gemeinsamen als auch eigenen Projekten. Angelina hat wiederholt betont, dass für sie das Wohl der Kinder oberste Priorität habe, während Brad in der Vergangenheit erklärte, dass er selbst an seinen Fehlern arbeite.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

