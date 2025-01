Boris Becker startet Tennis-Podcast mit Andrea Petković

Boris Becker (57) hat allen Grund zur Freude: Wie Bild berichtet, startet der frühere Tennisstar gemeinsam mit der Ex-Tennisspielerin Andrea Petković (37) einen eigenen Podcast auf Spotify. Unter dem Titel "Becker Petkovic" wollen die beiden über ihren Lieblingssport sprechen und dabei interessante Insights liefern. Auf Instagram gab Boris die Neuigkeit bekannt und teilte ein Video, das ihn zunächst beim Telefonieren mit Andrea und anschließend bei einem Treffen auf dem Tennisplatz zeigt. "Ich kann es kaum erwarten, mit dir über Tennis zu sprechen und alle deine Fragen zu beantworten", erklärte er begeistert. Die erste Folge des Podcasts ist bereits online.

Andrea Petković, die ihre Profikarriere im August 2022 beendete, bringt mit ihren Siegen bei sieben WTA-Turnieren und ihrer jahrelangen Erfahrung im Tennis ebenfalls spannende Perspektiven mit. Die Gespräche werden sich nicht nur um Highlights der aktuellen Tennissaison drehen, sondern auch um bisher unbeantwortete Fragen und persönliche Wahrheiten rund um die Sportart. Boris verspricht den Zuhörern, "kein Blatt vor den Mund zu nehmen" und Tennis aus einer ehrlichen Perspektive zu beleuchten. Mit dieser neuen Aufgabe scheint der Wimbledon-Sieger von 1985 ein weiteres Kapitel seines Lebens aufzuschlagen, das er motiviert und mit klarem Fokus angeht.

Für Boris markiert der Podcast einen weiteren Neuanfang in einem bewegten Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt ist. Nach seiner Verurteilung und Haftstrafe im Jahr 2022 hat er sich Stück für Stück zurück ins Leben gekämpft. Erst kürzlich heiratete er in Italien seine große Liebe Lilian de Carvalho Monteiro. Auch Andrea Petković zeigt, dass es nach der Profikarriere weitergeht, indem sie ihre Vielseitigkeit nicht nur in der Medienwelt, sondern auch als Buchautorin und Moderatorin unter Beweis stellt. Gemeinsam wollen die beiden jetzt die Tenniswelt auf humorvolle und leidenschaftliche Weise im Podcast erkunden.

Getty Images Boris Becker im Mai 2024

Getty Images/ Minas Panagiotakis Petković beim Rogers Cup im Juli 2016 in Kanada

