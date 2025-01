Kim Kardashian inspiriert von Ex Kanye West und Bianca

Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) sorgen auch Jahre nach ihrer Trennung weiterhin für Gesprächsstoff. Aktuell steht Kanyes neue Ehefrau Bianca Censori (30) im Mittelpunkt. Ein Insider verriet gegenüber RadarOnline, dass Kim Schwierigkeiten damit hat, wie provokant Bianca sich kleidet – insbesondere, wenn ihre gemeinsamen Kinder North (11), Saint (9), Chicago (6) und Psalm (5) anwesend sind. Dennoch hat Kim offenbar eine gewisse Bewunderung für Biancas Stil. "Sie mag vielleicht nicht gutheißen, was Bianca trägt, aber sie findet sie heiß und schätzt Kanyes Stil", erklärte die Quelle.

Tatsächlich scheint Kim in letzter Zeit vermehrt modische Entscheidungen zu treffen, die Parallelen zu Biancas Auftritten aufweisen. So sorgte ihr Instagram-Post kürzlich für Aufsehen, bei dem sie eine weiße Balaklava, ein passendes Top und ein Bikiniunterteil trug – ein Look, der an ein ähnliches Outfit von Bianca aus dem Januar erinnert. Manche Fans warfen Kim vor, sie kopiere Bianca absichtlich, während andere Kommentatoren nostalgisch auf die Hochphase von "Kimye" verwiesen. Doch laut dem Insider ist Kims Umfeld irritiert von dem Verhalten und sieht darin eine Art fortwährenden Einfluss von ihrem Ex-Mann.

Kim und Kanye trennten sich 2021 nach sieben gemeinsamen Ehejahren. Kanye, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Modedesigner erfolgreich ist, wird in der Branche für seinen avantgardistischen Stil gefeiert. Trotz der komplizierten Dynamik zwischen den Ex-Partnern hat Kim wohl nie aufgehört, Kanyes kreative Begabung zu schätzen. Der Insider erklärte: "Trotz Kims Frustrationen mit Kanye hat sie nie aufgehört, sein 'Genie' zu bewundern."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Persönlichkeit, 2024

Getty Images Kanye West and Bianca Censori, 2024

