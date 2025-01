Deborra-Lee Furness erleichtert über Hughs neue Beziehung

Deborra-Lee Furness (69) hat nach monatelangen Spekulationen offenbar die Bestätigung für eine ihrer größten Befürchtungen erhalten. Fotos, die ihren Ex-Mann Hugh Jackman (56) händchenhaltend mit seiner früheren Kollegin Sutton Foster (49) bei einem Dinner-Date in Santa Monica zeigen, sollen für die Schauspielerin weniger ein Schock als eine Erleichterung gewesen sein. Ein Insider verriet gegenüber DailyMail: "Sie war lange von Zweifeln und Vermutungen geplagt. Nun kann sie endlich abschließen." Hugh und Sutton hatten zusammen am Broadway-Musical "The Music Man" gearbeitet, woraufhin Gerüchte über eine enge Verbindung zwischen ihnen aufgekommen waren.

Die Beziehung zwischen Hugh und Sutton, die erst kürzlich ebenfalls die Scheidung von ihrem Ex-Mann Ted Griffin eingereicht hat, soll sich jedoch erst nach dem Ende beider Ehen entwickelt haben. Während die Gerüchte kursierten, seien die beiden darauf bedacht gewesen, ihre Ex-Partner nicht weiter zu verletzen, wie eine dem Paar nahestehende Quelle erklärte. Nach dem Ende seiner 27-jährigen Ehe mit Deborra-Lee im September 2023 beschloss Hugh nun offenbar, sein neues Glück nicht mehr zu verbergen.

Für Deborra-Lee, die Hugh 1995 am Set der australischen Serie "Correlli" kennenlernte, bedeutet die Bestätigung der neuen Partnerschaft offenbar den Abschluss eines Kapitels. Die 68-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Ex-Mann die Adoptivkinder Oscar (24) und Ava (19) großzog, konzentriert sich nun auf ihre Zukunft. In einem früheren Interview mit DailyMail sprach sie offen über die Herausforderungen und Chancen von Veränderungen: "Übergang und Evolution können beängstigend sein, aber sie sind auch unsere größte Stärke." Ihre engen Freunde erwarten, dass sie bald wieder eine neue Erfolgsphase erleben wird, während Hugh und Sutton nun öffentlich zu ihrem Liebesglück stehen können.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Februar 2022

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2018

