Dieses Ritual hat Shirin David vor jedem Auftritt

Shirin David (29) hatte in der ZDF-Silvestershow einen ihrer bisher größten Auftritte. Vor rund 65.000 Fans am Brandenburger Tor brachte die erfolgreiche Rapperin und Sängerin mit brandneuen Hits wie "Atzen und Barbies" die Menge zum Jubeln und verabschiedete das alte Jahr mit einer gigantischen Show. Schon im Vorfeld wurde bekannt, wie akribisch sich die Chartstürmerin auf diesen besonderen Abend vorbereitet hatte. Tägliche Proben über acht Stunden und ein strikter Verzicht auf Alkohol gehörten zu ihrem intensiven Vorbereitungsprogramm. "Ich gehe die komplette Show Schritt für Schritt im Kopf durch", erklärte sie in einem Interview mit Bild kurz vor dem Jahreswechsel.

Ein besonderes Ritual zieht sich durch die Karriere der Musikerin: Ab 30 Minuten vor jedem Auftritt zieht sich Shirin komplett zurück. In vollkommener Ruhe und ohne jegliche Ablenkung bereitet sie sich mental auf die Bühne vor. Dieses Verhalten begleite sie schon seit ihrer Kindheit. Als sie vier Jahre alt war und vor ihrem allerersten Auftritt in der Staatsoper Hamburg stand, bat sie ihre Mutter, nicht zu sprechen – sie brauchte die Zeit, um sich zu konzentrieren. Für die einstige The Voice of Germany-Jurorin war damals wie heute klar: Erfolg ist das Ergebnis von Disziplin und absolutem Fokus. Genau das zeigte sich auch bei ihrem Silvesterauftritt, bei dem jedes Detail ihrer Show laut Fans perfekt passte.

Abseits der Bühne gibt sich Shirin ebenso zielstrebig, ist privat aber eher zurückgezogen. Trotz ihres Glamour-Images und ihrer starken Präsenz in den sozialen Medien beschreibt sie sich selbst als Perfektionistin mit klaren Zielen. Ihr beeindruckender Aufstieg zur gefeierten Musikerin begann mit einer Ballettausbildung und ihrer frühen Begeisterung für die Kunst. Über diese Zeit sagte Shirin einmal, sie habe schon als Kind gelernt, dass harte Arbeit und Leidenschaft der Schlüssel zum Erfolg seien. Ihre Geschichte und Disziplin inspirieren viele – und genau das macht sie nicht nur zu einer Künstlerin, sondern auch zu einer beeindruckenden Persönlichkeit.

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

