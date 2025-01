Lilly Becker zieht trotz Gerichtstermins ins Dschungelcamp

Die Entscheidung über Lilly Beckers (48) Dschungelcamp-Teilnahme ist gefallen. Erst kürzlich wurde die Ex-Frau von Boris Becker (57) offiziell als Teilnehmerin der Realityshow bekannt gegeben – doch ihre Freude darüber wurde überschattet. Die Stars sollen bereits zwischen dem 15. und 19. Januar nach Australien fliegen, während die Show am 24. Januar offiziell startet. Zwei Tage vor dem Show-Start im Fernsehen hatte das Model allerdings noch einen Gerichtstermin, zu dem es persönlich erscheinen musste. Wie das Landgericht München gegenüber Bild bestätigt, wurde der Termin nun auf den 26. Februar 2025 verschoben. Lilly muss also erst nach ihrer Camp-Teilnahme vor Gericht erscheinen.

Doch worum geht es bei dem Gerichtstermin überhaupt? Lillys Ex-Liebhaber Pierre Uebelhack hat erhebliche finanzielle Forderungen gegen sie erhoben, um die sie nun vor Gericht streiten. Der TV-Manager fordert eine Rückzahlung angeblicher Darlehen in Höhe von 154.732 Euro und 27.961 Euro, die er ihr während der Beziehung zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 gegeben haben will. Doch damit nicht genug: Er fordert zudem die Zahlung von Zinsen in Höhe von 32.248,19 Euro und die Übernahme von Anwaltskosten im Wert von 3.311,18 Euro. Lillys Anwälte halten jedoch dagegen und behaupten, dass es sich um Schenkungen und nicht um Darlehen gehandelt habe.

Für Lilly ist der Einzug in das Ekel-Camp in vielerlei Hinsicht eine große Chance: Angeblich soll sie eine Gage von rund 300.000 Euro einstreichen. Das berichtete die Bild. Damit bekommt die Beauty nicht nur den höchsten Lohn der Staffel, sondern angeblich auch der gesamten Show! Seit 2016 soll sich Brigitte Nielsen (61) mit einer Gage von ca. 220.000 Euro den ersten Platz gesichert haben, was Lilly wiederum mit rund 80.000 Euro mehr auf die Poleposition befördern würde. Bei einem Sieg kämen zudem noch 100.000 Euro obendrauf.

Getty Images Lilly Becker, Ex-Frau von Boris Becker

Getty Images Lilly Becker, Model

