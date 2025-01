Nach OP: Gloria Glumac möchte jetzt acht Kilogramm abnehmen

Gloria Glumac (32) nahm ihre Fans in den vergangenen Jahren immer wieder mit auf ihre Abnehmreise. Nun teilte die Reality-TV-Bekanntheit aber auch ihren "Misserfolg" auf Instagram – und erklärte, sich nach einem Blick auf die Waage entschlossen zu haben, erneut abzunehmen. Sie habe nach einer Operation, über die sie keine weiteren Informationen preisgibt, fünf Kilogramm zugenommen. "Vier Wochen Herumliegen nach meiner OP und Langeweile-Essen haben ihren Tribut gefordert", berichtete der Temptation Island-Star und fügte hinzu: "Jetzt wird durchgezogen. Bis zum 14. Februar (bis zu unserem Urlaub) muss ich mindestens fünf, besser acht Kilogramm abnehmen. Also zwei Kilogramm pro Woche."

Dafür scheint die 32-Jährige aber auch schon den für sie passenden Weg gefunden zu haben. Gloria hat in der vergangenen Zeit bereits einiges an Körpergewicht verloren und offenbarte ihren Followern vor wenigen Monaten, wie sie das geschafft hat: Sie aß zum Frühstück Linsenwaffeln statt Brötchen, stillte ihre Heißhungerattacken auf Süßes mit drei bis vier Stücken Zartbitterschokolade und brachte durch zwei- bis fünfmal die Woche Reiten Bewegung in ihr Leben. Darüber hinaus hatte sie noch einen Geheimtipp in petto. "Eine glückliche Beziehung", betonte die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin.

Aufgrund ihrer Partnerschaft abgenommen zu haben, bedeutet allerdings noch lange nicht, dass ihr Partner Michael (33) sie dazu zwang. Das stellte Gloria klar, nachdem Fans aufgrund eines Streits während der Sommerhaus-Teilnahme des Paares hellhörig geworden waren: Sie hatte ihrem Freund an den Kopf geworfen, sich extra für ihn verändert zu haben. "Micha würde niemals sagen: 'Du musst abnehmen, damit ich mit dir zusammenkomme'", verdeutlichte die Ex-Frau von Nikola Glumac (28) danach im Netz. Sie sei die 21 Kilogramm losgeworden, weil sie beim Promi-Büßen nur veganen Erbseneintopf bekommen und danach weiter auf ihre Ernährung geachtet habe.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Mai 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit ihrem Partner Michael, August 2024

