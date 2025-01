So motiviert sind die neuen Kandidaten für "Let's Dance"

Es sind nur noch wenige Wochen, bis eine neue Staffel Let's Dance an den Start geht. Und die Teilnehmer haben richtig Bock, auf dem Parkett alles zu geben. "Mein Ziel ist es natürlich, die älteste 'Let's Dance'-Gewinnerin der Welt zu werden, was ich dann sein werde, wenn ich gewinne", meint Schauspielerin Christine Neubauer (62) auf dem Instagram-Account der Show motiviert. Auch Sängerin Jeanette Biedermann (44) kann es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht: "Das wird eine ganz, ganz spannende Reise. [...] Ich habe mir auch wirklich vorgenommen durchzuhalten, auch wenn's hart wird. Ich freue mich auf die Zeit."

Richtig Lust hat auch TV-Koch Roland Trettl (53). Allerdings ist er von seinen Fähigkeiten als Tänzer etwas weniger überzeugt – dafür aber mehr von seinem Ehrgeiz. "Was nimmt man sich vor bei etwas, wo man überhaupt keinen Plan hat? Einfach so weit wie möglich kommen. Ich habe Biss, ich habe Ehrgeiz. Wenn ich was mache, dann will ich es anständig machen", meint Roland in dem Clip. Er wisse zwar nicht, ob sein Kopf und vor allem seine Beine das mitmachen, aber versuchen wolle er es. Etwas wohler mit dem Tanzen fühlt sich Entertainer Marc Eggers (38). Er nimmt sich aber nicht vor, zu gewinnen, sondern in erster Linie Spaß zu haben: "Ich habe mir vorgenommen, das Lachen dabei nicht zu verlieren. [...] Ich liebe einfach das Tanzen – tanzen bedeutet für mich eigentlich alles. Und daher kann es nur eine gute Zeit werden."

Wie immer sind die meisten der "Let's Dance"-Kandidaten noch neu auf dem Gebiet Tanzen. Das Training und das Lernen sind somit immer ein großer Bestandteil der Zeit in dem Tanzwettbewerb – und Turner Fabian Hambüchen (37) und Komiker Osan Yaran gefällt das mit am besten. "Am meisten freue ich mich bei 'Let's Dance' darauf, dass ich tanzen lerne. Ich habe mich noch nie daran getraut und bin auch nicht so der mit dem besten Rhythmusgefühl", verriet der Sportler im Netz. Etwas, das er nur allzu gut kennt: "Mich reizt es auch wahnsinnig zu lernen, wie man tanzt. [...] Ich kann nämlich überhaupt nicht tanzen. Überhaupt nicht."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl im "First Dates"-Restaurant

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"

Anzeige Anzeige

Anzeige